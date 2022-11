„Harry Potter“-Star Leslie Phillips tot: Er sprach den wichtigsten Satz der Filmreihe

Große Trauer in der „Harry Potter“-Fangemeinde: Leslie Phillips ist tot. Nach langer Krankheit verstarb der Mann, der in den Harry-Potter-Filmen dem sprechenden Hut seine Stimme lieh, am Montag im Alter von 98 Jahren.

Das berichten die BBC und die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Agenten. Leslie Phillips spielte nicht nur in den Harry-Potter-Filmen mit. So galt der Schauspieler in Großbritannien als eine echte Legende, wirkte unter anderem in der Komödien-Reihe „Carry On“ mit.

Harry-Potter-Fans trauern um Leslie Phillips

Im Herzen der Potter-Fans wird Phillips aber immer der sprechende Hut bleiben. Die Figur, die mit den Sätzen „Schwierig, sehr schwierig. Viel Mut, wie ich sehe. Kein schlechter Kopf außerdem. Da ist Begabung, du meine Güte, ja – und ein kräftiger Durst, sich zu beweisen, nun, das ist interessant … Nun, wo soll ich dich hinstecken“ und der späteren Entscheidung, Harrys Wunsch, nicht nach Slytherin zu gehen, zu respektieren und ihn nach Gryffindor zu schicken, das Leben des jungen Harry Potter für immer veränderte.

Leslie Phillips ist damit der zweite Schauspieler aus den Harry-Potter-Filmen, der binnen weniger Woche verstarb. Am 14. Oktober war bereits Robbie Coltrane verstorben, der in den Kino-Knüllern die Rolle des liebenswerten Halbriesen Hagrid verkörpert hatte.

Diese Harry-Potter-Stars sind bereits verstorben

Bereits 2016 war Snape-Darsteller Alan Rickman verstorben. 2002 verstarb Richard Harris, der in den ersten beiden Harry-Potter-Verfilmungen den Albus Dumbledore spielte. 2017 starb John Hurt, der in den Filmen Zauberstabmacher Mr. Ollivander war.

Ebenfalls bereits verstorben sind Richard Griffiths (spielte Vernon Dursley), Verne Troyer (spielte den Kobold Griphook), Helen McCrory (spielte Narcissa Malfoy) und Robert Hardy (spielte Cornelius Fudge).