Hape Kerkeling macht unglaubliche Entdeckung – ist er etwa royaler Abstammung?

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler und Komiker des Landes und über Generationen hinweg bekannt. Hape Kerkeling begeisterte Fans außerdem mit seinem Buch „Ich bin dann mal weg“, in dem er von seiner Pilgerreise erzählt.

Zuletzt hat sich der Fernsehstar jedoch einem Thema gewidmet, das so gar nichts mit seiner Fernsehkarriere zu tun hat. Hape Kerkeling hat nämlich Ahnenforschung betrieben und ist dabei auf ein unfassbares Geheimnis gestoßen.

Ist Hape Kerkeling der Urenkel vom englischen König Edward?

Als Hape Kerkeling in der Corona-Zeit keine Projekte umsetzen konnte, setzte er ein anderes Vorhaben in die Tat um. Der Schauspieler ließ nämlich einen DNA-Test durchführen. Das Ergebnis überraschte den Fernsehstar, Kerkeling hat nämlich niederländische, britische, polnische und italienische Wurzeln! Diese Information weckte seine Neugier und der 59-Jährige begab sich auf Spurensuche.

Als ihn dann plötzlich ein Brief einer Frau aus dem böhmischen Heimatort seiner Oma erreichte, konnte Hape Kerkeling es kaum fassen. Die Dame teilte dem Schauspieler mit, dass seine Oma Bertha eine uneheliche Tochter des englischen Königs Edward VII. gewesen sei. Damit wäre Kerkeling der Urenkel des Königs. Und anscheinend gibt es noch mehr Geheimnisse, die der Fernsehstar über seine Abstammung nicht weiß.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Diese neue Information der Bekannten seine Oma überrascht Hape Kerkeling, da der Komiker eigentlich ein sehr enges Verhältnis zu seiner Großmutter pflegte. Schließlich wuchs der Schauspieler zum Teil bei seiner geliebten Oma auf. Weitere Informationen über seine Abstammung hat Kerkeling bisher jedoch noch nicht ausfindig machen können.

„Unglaubliches Geheimnis“

Fans der Fernsehlegende dürfen sich jedoch auf weitere Einblicke in das Leben von Hape Kerkeling freuen, denn am 25. September erscheint sein neues Buch namens „Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse – Bestsellerautor Hape Kerkeling über seinen Lebensweg und die bewegte Geschichte seiner Familie und Vorfahren“. In dem Sachbuch schreibt der Komiker unter anderem über seine Kindheit und über das „unglaubliche Geheimnis“ seiner Oma Bertha, das er entdeckt hat.

Ob der Schauspieler tatsächlich royaler Abstammung ist, gilt es wohl noch zu beweisen. Die Hinweise der Bekannten seiner Oma Bertha scheinen den Komiker auf jeden Fall in Atem zu halten.