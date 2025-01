Hans Sigl: Nach Ausstrahlung von „Der Bergdoktor“ erreicht ihn die klare Botschaft

Hans Sigl hat mit seiner Rolle des Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ Geschichte geschrieben. Seit dem ersten Tag steht er mit einigen seiner Schauspielkollegen vor der Kamera und erzählt den Zuschauern die spannenden Geschichten rund um den Arzt aus Tirol.

Aktuell zeigt das ZDF die mittlerweile 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ im TV-Programm. Nach der vierten Folge, die vergangenen Donnerstag (16. Januar) ausgestrahlt wurde, gibt es eine erfreuliche Nachricht für Hans Sigl und sein Team.

Hans Sigl hat Grund zur Freude

Am Donnerstag geht es bei „Der Bergdoktor“ wieder um Leben und Tod. Dr. Martin Gruber hat es mit einer feierwütigen Patientin zu tun, die wegen Nierenversagen in seiner Praxis landet. Der ZDF-Arzt hat nun alle Hände voll zu tun, als sich auch noch private Ungereimtheiten auftun.

Die vierte Folge namens „Ein neuer Mensch“ scheint bei den Zuschauern gut angekommen zu sein. Zumindest, wenn man einen Blick auf die Quote wirft. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, saßen insgesamt 5,15 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit vor den Bildschirmen. Das entspricht einem starken Marktanteil von 19,9 Prozent für das ZDF.

Hans Sigl erreicht die Nachricht

Und das sind nicht die einzigen erfreulichen Erkenntnisse von diesem Abend. „Der Bergdoktor“ holt in der Zielgruppe 14- bis 49-Jährigen tatsächlich den Tagessieg in der Primetime! Mit 0,5 Millionen Zuschauer liegen Hans Sigl und Co. noch vor der ARD und dem Krimi „Nord bei Nordwest“, welcher nur 0,4 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken konnte.

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.