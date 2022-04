GZSZ: ER ist der Neue im Kiez – und könnte alles durcheinanderwerfen

Neues Gesicht bei GZSZ! Zeyin Aly heißt der neue Kiezbewohner, der die Serie bei RTL aufmischen will. Er ist gebürtiger Münchner und spielt die Rolle des Arztes Noah Sander.

Es könnte durchaus sein, dass es mit und durch Noah Sander bald schon ein neues Traumpaar bei GZSZ gibt. Denn Zeyin Alys Seriencharakter verfolgt nur einen Plan.

GZSZ: Zeyin Aly steigt in die RTL-Serie ein

Ihn zieht es zunächst wegen einer begehrten Rolle als Chefarzt im Jeremias nach Berlin.

Im Interview mit RTL erklärt Zeyin, worauf sich die GZSZ-Zuschauer bei seiner Rolle freuen können:

„Noah ist ein entspannter und lustiger Charakter, der aber absolut ernst und seriös ist, sobald es um seinen Beruf als Arzt geht. Privat ist er trotz aller Lässigkeit sehr zielstrebig und lässt seine Ziele nie aus den Augen. Eines dieser Ziele – mit höchster Priorität – ist, das Herz einer jungen Dame am GZSZ-Kiez zu erobern: Sunny! (lacht)“

30 Jahre GZSZ:

Die erste GZSZ-Folge wurde am 11. Mai 1992 ausgestrahlt

2021 wurden 2.739 Folgen GZSZ gezeigt (RTL und RTL Passion), also durchschnittlich 7 1/2 Folgen pro Tag

Alle 6257 Folgen hintereinander anzuschauen würde 108 Tage und 15 Stunden dauern

Richtig, Sunny (Valentina Pahde ) muss sich also in Acht vor Noah nehmen!

Zeyin Aly ist das neue Gesicht bei GZSZ. Sein Seriencharakter hat nur einen Plan. Foto: RTL/ Frank Pick

GZSZ: Achtung, Spoiler!

Ihr erstes Aufeinandertreffen haben Noah und Sunny am Flughafen. Die beiden sind sich sofort sympathisch und teilen sich ein Taxi zum Kiez. Funkt es etwa zwischen den beiden? Und was ist mit Philip (Jörn Schlönvoigt), der auch zum Flughafen fährt, um Sunny abzuholen?

Die Arbeit am GZSZ-Set will Zeyin Aly möglichst gut nutzen „Mir wünsche ich, eine gute Ergänzung für das GZSZ-Team zu sein, dass ich mich gut eingliedere und ein guter sowie vertrauenswürdiger Kollege für alle bin, der Verantwortung am Set übernehmen kann. Ich möchte ein stabiles Puzzleteil sein und alles geben, um meinen Teil dazu beizutragen, damit GZSZ so erfolgreich bleibt, wie es schon immer war.“



Der neue GZSZ-Star ist übrigens schon am Mittwoch, den 6. April, erstmals in der Serie zu sehen. (jhe)

