GZSZ-Star Valentina Pahde posiert im roten Bikini – „Heiß“

Oh, là, là, was für ein Anblick auf dem Instagram-Account von GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde (28)! Die Blondine hat sich für ihre knapp 850.000 Follower mächtig in Schale geschmissen – ihr aktuelles Bikini-Foto sorgt für ordentlich Schnappatmung bei zahlreichen Anhängern.

Bei GZSZ verkörpert Valentina Pahde die Sunny Richter – Enkelin von Serien-Fiesling Jo Gerner. Als Sunny verdreht die Blondine einigen Männern in der Sendung ganz schön den Kopf. Zum Beispiel Serien-Arzt Philip Höfer (wird gespielt von Jörn Schlönvoigt). Und was ihre Serien-Rolle Sunny bei „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ kann, kann Valentina Pahde im echten Leben schon lange!

GZSZ-Star Valentina Pahde im Bikini am Pool

Schon bei „Let’s Dance“ stellte sie im vergangenen Jahr ihre heißen Tanzkünste unter Beweis, schaffte es bis ins Finale. Dort musste sie sich allerdings Ex-Fußballer und Model Rurik Gislason geschlagen geben. Doch das tat ihrer sexy Ausstrahlung definitiv keinen Abbruch, wie auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss deutlich zu sehen ist.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort posiert die blonde Schönheit in einem knallroten Bikini und mit Sonnenbrille auf der Nase am Pool. Verführerisch rekelt sie sich der Sonne entgegen – sehr zur Freude ihrer Fans. Die kommen bei dem Anblick aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. „Du hast so eine Hammer-Figur“, schreibt beispielsweise ein Anhänger unter das Bild. „Da verbrennt sich selbst der Teufel die Finger, so heiß bist du, Dreamgirl“, „Du Model“ oder „Ok, wow, du schaust wahnsinnig toll aus“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Mehr News:

GZSZ: Valentina Pahde liebt ihren roten Bikini

Und der rote Bikini scheint wohl aktuell Valentina Pahdes absolutes Lieblingsstück zu sein. So postete sie in den vergangenen 24 Stunden insgesamt gleich drei Bilder in dem knappen Zweiteiler! Ob den Kopf am Poolrand abgelegt, den Körper lässig an die Wand gelehnt oder sich mit der Sonnenbrille am Pool gerekelt – in allen drei Bikini-Posen kann die Schauspielerin bei ihren Fans punkten.