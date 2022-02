GZSZ-Star Valentina Pahde: Süßes Baby-Geständnis! Schauspielerin spricht über Familienplanung

Seit ihrer Teilnahme bei „Let's Dance“ im Frühjahr 2021 kursieren immer wieder Gerüchte um eine vermeintliche Liaison zwischen GZSZ-Beauty Valentina Pahde und Ex-Fußballer Rúrik Gíslason. Die Fans haben die Hoffnung darauf, dass aus den beiden eines Tages doch noch ein Paar werden könnte, bis heute nicht aufgegeben.

Kein Wunder also, dass sie sofort hellhörig werden, als die GZSZ-Darstellerin im Netz von einer eigenen Familie spricht. Obwohl Valentina Pahde nach offiziellen Angaben nicht mal einen Freund hat, spricht die Schauspielerin plötzlich schon vom Kinderkriegen.

GZSZ -Star Valentina Pahde enthüllt private Details, die kein Fan vorher kannte

Das süße Baby-Geständnis hat dem GZSZ-Star keine Geringere als Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne Pahde entlockt. Die ehemalige AWZ-Darstellerin hat die 27-Jährige für eine Instagram-Challenge nominiert.

GZSZ-Star Valentina Pahde spricht über ihre Baby-Pläne. Foto: picture alliance/dpa/Getty-Pool | Andreas Rentz

Demnach muss Valentina acht Fakten über sich preisgeben, die die Öffentlichkeit bisher nicht über sie gewusst hat. Neben den Eigenschaften, dass sie kein Morgenmensch ist und vier Jahre lang Kickboxen trainierte, enthüllt die RTL-Darstellerin dabei auch ihren größten Wunsch.

Das ist GZSZ-Star Valentina Pahde:

Valentina Victoria Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cheyenne, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Seit Januar 2015 steht sie bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als „Sunny Richter“ vor der Kamera

2021 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil, wo sie mit dem Profitänzer Valentin Lusin auf dem zweiten Platz landete

GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde möchte Mama von Zwillingen werden

Auch wenn Valentina Pahde weder schwanger noch in einer öffentlichen Beziehung ist, scheint die Blondine immer wieder an ihre zukünftige Familienplanung zu denken. Als letzten Fakt über sich verrät sie darum: „Ich hoffe, dass ich auch Zwillinge bekomme! Cheyenne ist die beste Schwester, die man sich wünschen kann.“

Cheyenne (l.) und Valentina Pahde (r.) kamen im Oktober 1994 in München zur Welt. Foto: IMAGO / Eventpress

Auf diese rührende Liebeserklärung reagiert Cheyenne natürlich sofort. Prompt teilt sie den Beitrag in ihrer eigenen Instagram-Story und versieht ihn mit einem Herz und den Worten „Ich liebe dich“. Hach, wie schön Geschwisterliebe doch sein kann.

