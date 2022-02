GZSZ-Star Valentina Pahde: Bei diesem Foto sticht eine Sache sofort ins Auge – „Wow“

Schauspielerin Valentina Pahde überraschte vor wenigen Tagen mit einem neuem Look. Nicht nur war der GZSZ-Star beim Friseur und erstrahlte in Blond, auch bemerkten einige Fans ein Detail an Valentina, das doch sehr verändert aussah: ihr Gesicht. Und die Frage kam hoch: Hat sich die GZSZ-Beauty ihre Nase verschönern lassen?

Jetzt teilt Valentina Pahde ein Bild von sich, das die Blicke auf etwas ganz anderes lenkt.

GZSZ-Star Valentina Pahde: Dieses sexy Foto lässt Fans ausrasten

GZSZ-Star Valentina Pahde sorgt für Schnappatmung bei ihren Fans. Foto: IMAGO Future Image

Verträumt lächelt die 27-Jährige in die Kamera, ihre neue Frisur sitzt perfekt, die Pose ist lasziv. Was ihren Fans auf Instagram aber vor allem auffällt, ist ein besonderes Detail: ihr Outfit. Auf dem Foto trägt Valentina eine bunte Bluse und lässt den tristen Februar damit gleich viel heller strahlen. Dazu schreibt sie die passenden Worte: „Ich wünsche euch einen farbenfrohen und bunten Wochenstart.“

Das ist GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde:

Valentina Victoria Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cheyenne, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Seit Januar 2015 gehört sie zum Cast bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und spielt die Rolle der „Sunny Richter“

Im Jahr 2021 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil, wo sie mit dem Profitänzer Valentin Lusin auf dem zweiten Platz landete

GZSZ-Star Valentina Pahde: Ihre Fans reagieren eindeutig

Ihre Follower flippen regelrecht aus, als sie das Bild sehen. Sie kommentieren:

„Wow, so schön“

„Schöne Bluse“

„Wow - was ein Bild und eine tolle Bluse!“

„Mega coole Bluse!!“

„Heißes Outfit“

Keine Frage: Ihre Bluse kommt bei ihren Fans also gut an. Die richten den Fokus beim Anblick ihres Outfits damit auch weg von ihrer vermeintlich neuen Optik.

Zu den Spekulationen um ihre neue Nase hat sich die GZSZ-Schauspielerin übrigens noch nicht offiziell geäußert.

