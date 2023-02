GZSZ-Star Valentina Pahde zieht nach Ausstieg blank – „Was für ein Bild!“

Bei der aktuellen Außentemperatur ist zwar noch nicht an Badehosen und Bikinis zu denken, doch im Netz heizt GZSZ-Star Valentina Pahde den Leuten bereits mächtig ein. Die Schauspielerin überrascht ihre 844.000 Follower mit einem pikanten Schnappschuss, auf dem sie nahezu splitterfasernackt zu sehen ist. Ganz schön sexy!

Ob das freizügige Foto bewusst nach ihrem GZSZ-Ausstieg veröffentlicht worden ist? Erst im Januar hat Valentina Pahde der RTL-Soap nach neun Jahren den Rücken gekehrt. Nun präsentiert sich die Blondine plötzlich nackt vor der Kamera. Was es wirklich mit der aufsehenerregenden Aktion auf sich hat, verrät die 28-Jährige bei Instagram.

GZSZ-Star Valentina Pahde zeigt sich oben ohne am Valentinstag

Ende Januar verkündet Valentina Pahde, dass sie sich in ihrer letzten Drehwoche für die Kult-Serie befindet. Dabei soll es jedoch kein Abschied für immer sein, sondern lediglich eine „lange Pause“. Für Valentina Pahde scheint klar zu sein, dass sie eines Tages zu GZSZ zurückkehren werde. Puh, Glück gehabt!

In der Zwischenzeit müssen die Fans aber nicht komplett auf Valentinas Gesicht verzichten. In den sozialen Medien versorgt die Münchnerin ihre Follower weiterhin mit Einblicken in ihren Alltag – und dem ein oder anderen aufreizenden Foto. Passend zum Valentinstag, ihrem Namenstag, teilt die GZSZ-Darstellerin ein besonders heißes Bild von sich bei Instagram: Valentina rekelt sich mit nichts als einem roten String bekleidet am Rand eines Pools. Mit dem einen Arm fährt sie sich durch ihre nassen Haare, der andere Arm verdeckt ihre nackten Brüste.

Mit dem Schnappschuss will sich die GZSZ-Bekanntheit nicht etwa für das nächste „Playboy“-Cover bewerben, sondern Selbstliebe predigen. Gerade am Valentinstag würden viele Singles darunter leiden, allein zu sein. Mit ihrem Bild wolle Valentina Pahde andere Menschen dazu ermutigen, sich auch ohne Partner sexy zu fühlen. „Liebt euch selbst in vollen Zügen“, schreibt sie unter ihren Beitrag.

Ob die Botschaft auch genau so bei den Leuten ankommt? Fraglich. Für die Follower der GZSZ-Schauspielerin ist es zumindest ein gern gesehenes Valentinstaggeschenk. „Was für ein Bild! Wow“, staunt beispielsweise eine Frau in den Kommentaren. Eine andere merkt an: „Mein Herz rast!“ Für ihre Traumfigur erhält Valentina Pahde reichlich Lob. „Was für ein schöner trainierter Body“, kommentiert ein Nutzer. Der Nächste gibt begeistert zu: „Alter Schwede! Schönheit trägt deinen Namen!“