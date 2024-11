„GZSZ“-Special in Spanien: SO haben Fans Iris Mareike Steen noch nie gesehen

Bald ist es wieder soweit: ,,Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Fans können sich auf die jährliche Überraschung, die Specialausgabe aus Barcelona am 5. Dezember im RTL-Abendprogramm in Spielfilmlänge freuen. Mit dabei wird auch eine Schauspielerin sein, die man mit einigen wenigen anderen Schauspielern schon als Gesicht der Soap bezeichnen könnte.

Iris Mareike Steen (33) zählt in ihrer Rolle als ,,Lily“ schon seit Dezember 2010 mit zum Cast. Die ehemalige Let’s Dance-Teilnehmerin verrät jetzt in einem RTL-Interview, worauf sich die eingefleischten GZSZ-Fans bei der Specialausgabe freuen können. Dabei wird ihre Rolle ,,Lily“ vielen TV-Zuschauern unbekannt vorkommen.

„GZSZ“-Special: Lily hat es nicht leicht

Lily begegnet in Spanien ihrem Vater Lars (gespielt von Hardy Krüger), der sie zuletzt in Lebensgefahr brachte. Während der Ausgabe wird Lily mit Herausforderungen konfrontiert, die sie so zu vor noch nie erlebt hat.

Der Grund für die Reise vom turbulenten Berlin ins sonnige Spanien ist eine geplante Entspannungszeit für die Familie Seefeld von allem vergangenen. Im Vorfeld wurde die Familie einer extremen Gefahr und psychischen Stresssituation ausgesetzt. Lilys Vater Lars hatte sich mit den falschen Leuten eingelassen und setzte die gesamte Familie großen Gefahren aus. Außerdem sperrte Lars seine Tochter ein, sie zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

„GZSZ“: Neue Facetten der Serienlieblinge

Iris Mareike Steen berichtet: „Lilly gerät in eine Situation, mit der sie in der Familie nicht gerechnet hat. Sie muss über ihren Schatten springen und sich Herausforderungen stellen, die sie sowohl zerstören als auch stärker machen können. Die Ereignisse in Spanien bringen bei allen Beteiligten neue Seiten zum Vorschein.”

Und auf welche Entwicklungen müssen sich die Zuschauer einstellen? „Die Seefelds stehen vor großen Herausforderungen und erleben zahlreiche Höhen und Tiefen. Die Reise nach Spanien stellt ihre familiären Bindungen auf eine harte Probe. Ob sie am Ende gestärkt und enger verbunden aus diesen turbulenten Ereignissen hervorgehen, bleibt spannend – die Konflikte und emotionalen Wendungen könnten alles verändern”, erzählt der GZSZ-Star.

Privat zeigt sich die ehemalige Let’s-Dance Teilnehmerin sehr fasziniert und begeistert von den Dreharbeiten im warmen und wunderschönen Spanien: „Die Kulisse hat definitiv zur Stimmung beigetragen. Die Tage waren lang und oft intensiv, aber die Umgebung wirkte manchmal fast unwirklich und hat uns alle ein Stück weit getragen.”