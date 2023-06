GZSZ-Auftritt von Sarah Knappik wird zur Lachnummer: Bittere Absage vor laufender Kamera

Saß sie gestern noch bei „Kampf der Realitystars“ unter Palmen am Strand von Thailand, kann Sarah Knappik heute schon wieder in einem RTL-Studio Platz nehmen – TV-Aufzeichnungen sei Dank. Nach ihrer erfolglosen Teilnahme im Promi-Sommerurlaub soll sie am Montag (20. Juni) bei „The Wheel„, der Quizshow von Komiker Chris Tall, glänzen.

Plötzlich geht’s bei dem Model aber gar nicht mehr um ihren Wissensschatz, sondern ausgerechnet um ihr Mitwirken in der Daily-Soap GZSZ. Sendung verpasst? Sarah Knappik war 2014 als Gast bei GZSZ zu sehen. Jahre später darf sie sich dafür jetzt ordentlich etwas anhören.

GZSZ-Auftritt von Sarah Knappik wird plötzlich Thema

Bei „Kampf der Realitystars“ brüstete sich Sarah noch mit den Worten: „Ich war schon bei den Oscars, auf dem roten Teppich. Ich habe international gearbeitet“ – und dass sie mit Hollywoodstars vor der Kamera gestanden haben soll. „Ich habe zweimal in einem internationalen Film mitgemacht. Dieser ‚Sharknado‘ vier und fünf“, klärte Sarah ihre Konkurrenz auf. Im Nachgang stellte sich dann allerdings raus, dass Sarah lediglich als Komparsin mit dabei war.

Bei „The Wheel“ kommt das Thema Schauspielern dann wieder auf, als Chris Tall von Promi-Showgast Ingo Appelt wissen will, ob er gerne Filme und Serien gucke. Dabei lässt Tall sein Publikum wissen: „Ich gucke schon seit 22 Jahren GZSZ und freue mich, dass ich die Charaktere immer wieder neu erörtern kann.“ Da muss Sarah doch gleich mal mitreden und tönt: „Dann hast du mich da ja auch schon mal gesehen.“

Sarah Knappik zeigt sich genervt

Als Antwort gibt’s von Chris Tall gleich mal einen spöttischen Spruch. „Absolut, denn niemand hat so krass seine Rolle gespielt bei GZSZ wie Sarah Knappik.“ Dann erinnert er sich und sagt: „Pferdefreund war das?“

Mehr News:

Sicher ist, ihr GZSZ-Auftritt wurde damit schon zur Lachnummer deklariert. Aber Ingo Appelt setzt noch einen drauf und erteilt ihren schauspielerischen Fähigkeiten eine heftige Absage vor laufender Kamera: „Sie war das Pferd?“, fragt er nach. Eben noch lachend, wirkt Sarah Knappik jetzt gar nicht mehr begeistert. Außer einem entnervten „Absolut“ und einem wenig begeisterten Blick in Richtung Appelt gibt’s von dem Model keinerlei Antwort mehr.

RTL zeigt GZSZ wochentags ab und online in der Mediathek bei RTL+.