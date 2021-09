GZSZ: Ex-Star Sila Sahin packt über Ehe mit Samuel Radlinger aus – Reporter fassungslos: „Nein!“

Ihr Ausstieg hat die GZSZ-Fans im Jahr 2013 sichtlich getroffen. Den Fans war Ayla, so Sila Sahins Name in der RTL-Soap, schnell ans Herz gewachsen. Vor allem da sie und Philip Höfer, gespielt von Jörn Schlönvoigt, zum absoluten Traumpaar der Daily-Soap wurden.

Auch hinter den GZSZ-Kulissen funkte es zwischen Sila und Jörn. Drei Jahre lang waren sie ein Paar, bis sie sich im Februar 2013 trennten. Danach datete Sila den Fußballer İlkay Gündoğan, bis sie 2016 schließlich ihrem heutigen Ehemann Samuel Radlinger das Ja-Wort gab.

Sila Sahin plaudert aus dem Nähkästchen. Als sie DAS über ihre Ehe mit Samuel Radlinger verrät, ist ihr Gegenüber baff. Foto: IMAGO / Gartner, IMAGO / Future Image

GZSZ-Beauty Sila Sahin hat ihren Mann bei Instagram kennengelernt

Bei einem Event in Österreich, Samuels Heimat, verriet die GZSZ-Bekanntheit, wie sie den Fußballer kennengelernt hat. Das lief nämlich gar nicht mal so glamourös vor, wie man es sich vielleicht in der Promiwelt vorstellt.

Gegenüber „ATV“, einem österreichischen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe, gab die Schauspielerin preis, dass sie Samuel Radlinger „auf Instagram“ entdeckt habe. Da platzte es aus dem Reporter Dominic Heinzl: „Nein!“ Tja, wer braucht schon Dating-Apps, wenn man seinen Mr. Right auch über die klassischen Sozialen Medien finden kann? Was als virtueller Flirt begann, führte schließlich zu einer Traumhochzeit auf den Wannsee-Terrassen in Berlin.

GZSZ-Star liebt österreichischen Fußballer – ihre Kinder sprechen bereits Mundart

Die Liebe von Sila und Samuel wurde im Jahr 2018 und 2019 von den Geburten ihrer gemeinsamen Söhne Elija und Noah gekrönt. Und die waren augenscheinlich auch der Grund, wieso die Ex-GZSZ-Darstellerin ohne ihren Liebsten auf der „Duftstars Gala“ in Österreich auftauchte.

„Der ist zu Hause und passt auf die Kinder auf“, erklärte Sila Sahin, als sie nach ihrem Mann gefragt wurde. Dabei verriet die 35-Jährige sogar, dass ihre Söhne bereits die Mundart ihres Vaters übernommen hätten. Wie süß! Das würden wir ja nur zu gerne mal sehen.

„Oberösterreichisch, das kriegt man nie wieder weg“, scherzte der Journalist. Doch das schien Sila nicht viel auszumachen: „Ist nicht schlimm, es gibt Schlimmeres.“

Internationalität wird bei der Familie Sahin-Radlinger sowieso großgeschrieben. Als Spielerfrau ist es Sila gewohnt, regelmäßig für ihren Mann umzuziehen. Von Norwegen über England zurück nach Deutschland – und jetzt eben Österreich: All diese Stationen hat die Schauspielerin bereits abgeklappert. Aktuell soll die Familie in Ried, dem Heimatdorf von Samuel Radlinger, leben.

