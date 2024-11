„GZSZ“-Star geht mit einem irrem Knall – Rückkehr ausgeschlossen?

Die RTL-Serie „GZSZ“ zieht alle Register und bringt im Dezember ein Special in Spielfilmlänge auf die Mattscheibe. Und das Beste? Der charismatische Hardy Krüger jr. schlüpft erneut in die Rolle des mysteriösen Lars Seefeld. Was für ein Paukenschlag!

Seit August flimmert der 56-Jährige wieder über die Bildschirme, nachdem sein Charakter nach einer dramatischen Wendung urplötzlich verschwand. Doch jetzt gibt es ein Wiedersehen, das es in sich hat: Am 5. Dezember um 19:40 Uhr geht es bei RTL richtig zur Sache, und für die ganz Ungeduldigen gibt es die Episode sogar schon eine Woche früher auf RTL+.

„GZSZ“: ER sorgt für einen dramatischen Abgang

In einem exklusiven Gespräch ließ Hardy Krüger jr. die Bombe platzen: Seine Rückkehr zu „GZSZ“ ist nur der Anfang! Zwar markiert das Special vorerst den Abschluss seiner Gastrolle, doch der Schauspieler ist alles andere als fertig mit dem „GZSZ“-Universum. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr vorstellen könne, antwortete er voller Enthusiasmus: „Ob ich nochmal zu ‚GZSZ‘ als Lars zurückkehre, bleibt abzuwarten. Ich wäre sofort am Start.“ Klingt, als könnte Lars Seefeld jederzeit wieder aus dem Schatten treten!

Doch nicht nur bei „GZSZ“ ist Krüger jr. aktiv. Neben der Schauspielerei betreibt er ein charmantes Café in Berlin-Köpenick und bringt im Frühjahr ein neues Buch heraus. Und damit nicht genug: Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, steht er demnächst im Schlossparktheater in der Inszenierung „Tausche Fisch gegen Fahrrad.“

Die Dreharbeiten in Spanien waren für Krüger jr. ein echtes Highlight. Barcelona und Sitges bildeten die perfekte Kulisse für den spannungsgeladenen Spielfilm, und der Schauspieler schwärmt von der unvergleichlichen Atmosphäre. Um das Abenteuer perfekt zu machen, reiste er im Wohnmobil an – ganz im Geiste der Freiheit und Unabhängigkeit, die er so liebt.

Die Handlung des Spezials verspricht jede Menge Nervenkitzel: Lilly, gespielt von Iris Mareike Steen, trifft in Spanien völlig unerwartet auf ihren Vater Lars, der vor der Mafia und den Behörden auf der Flucht ist. Die emotionale Konfrontation sorgt für aufwühlende Momente, die die Zuschauer an den Rand ihrer Sofas fesseln werden.