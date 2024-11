„GZSZ“: Fans haben Grund zur Freude – SIE kehrt zurück! „Extrem aufgeregt“

Fans von „GZSZ“ können aufatmen! Nach einer Babypause kehrt Maria Wedig (40) endlich in die Rolle der Nina zurück. Die Schauspielerin, die kürzlich zum zweiten Mal Mama wurde, ist seit September wieder am Set der beliebten Daily-Soap.

Die Rückkehr war für Maria alles andere als einfach. „Es fühlt sich sehr gut an, wieder zurück am Set zu sein und zu drehen. Nach knapp zwei Monaten habe ich mich richtig eingelebt,“ verrät sie gegenüber RTL. Doch die ersten zwei Wochen waren eine Achterbahnfahrt. „Ich war extrem aufgeregt und habe gemerkt, dass mein Gedächtnis anfangs noch nicht so richtig mitspielte,“ gesteht sie lachend.

„GZSZ“: Gefühlschaos am Set

Auch zu Hause läuft mittlerweile alles rund. Ihr kleiner Sohn hat sich an den neuen Alltag gewöhnt. „Er hat sich an die neue Situation gewöhnt. Das hat mir die Wiedereingewöhnung sehr erleichtert, auch wenn er mir natürlich sehr fehlt, wenn ich drehe,“ sagt Maria. Die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinen, bleibt jedoch. Ihr Mann ist oft beruflich unterwegs, was die Situation nicht einfacher macht.

„Die Kombination aus Alleinsein mit kleinem Kind, schlaflosen Nächten und beruflichen Verpflichtungen ist definitiv eine Herausforderung, die uns beide ziemlich fordert. Aber ich würde sagen, wir meistern das bisher gut – Humor hilft uns dabei sehr,“ gibt Maria zu. Für Maria ist die Rückkehr an das GZSZ-Set ein voller Erfolg. Sie genießt es, wieder in die Rolle der Nina zu schlüpfen und die Geschichten der Serie weiterzuerzählen.

Die Fans sind begeistert und freuen sich auf spannende Folgen mit der sympathischen Schauspielerin.

RTL zeigt „GZSZ“ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.