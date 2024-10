„GZSZ“-Star bestätigt Ehekrise – Fans bangen um Traumpaar

Drama pur bei Eric Stehfest (35)! Der beliebte „GZSZ“-Star und „Dschungelcamp“-Teilnehmer steckt mitten in einer persönlichen Krise. Nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Ehe steht womöglich auf der Kippe. Fans sind in Sorge um das einstige Traumpaar.

Eric Stehfest hat sich kürzlich entschieden, sich in einer Psychiatrie behandeln zu lassen. Der Grund? Eine paranoide Schizophrenie, die ihm das Leben schwer macht. Doch das ist nicht der einzige Sturm, den er gerade durchsteht. Auch privat läuft es alles andere als rund.

Eric Stehfest: „GZSZ“-Star spricht Tacheles

Gegenüber „Bild“ gesteht Eric: „Edith ist ausgezogen! Sie brauchte Abstand.“ Die neue Wohnung, in die das Paar mit den Kindern zog, brachte mehr Ärger als Freude. Hellhörige Wände und unfreundliche Nachbarn sorgten für Spannungen. Erics Ehefrau Edith hielt es nicht mehr aus und suchte sich eine neue Bleibe.

Doch nicht nur die Wohnsituation belastet die Beziehung. Erics mentale Probleme sind ein weiterer Faktor. In einem offenen Interview erklärt er: „Dazu haben meine mentalen Probleme unsere Ehe schwer belastet. Ein Teil des Krankheitsbildes ist, dass ich Wahnvorstellungen habe. Ich bestehe aus drei Erics. […] Einer der drei Erics denkt, dass überall Böses lauert. Glaubt, dass sogar seine Frau ihn verhöhnt, ihn nicht ernst nimmt.“

Eric weiter: „Das hat viel Energie gekostet. Edith wollte schon länger, dass ich in Therapie gehe. Nun war ich so weit. Und das mache ich auch, damit meine Familie nicht zerstört wird.“ Edith lebt jetzt auf einem Pferdehof, etwa drei Kilometer entfernt. Eric bleibt mit den Kindern in der Wohnung, kümmert sich um ihren Alltag und besucht regelmäßig seine Therapie.

„Ich will meiner Frau diesen Freiraum ermöglichen. Sie ist eine tolle, starke Persönlichkeit“, so Eric gegenüber dem Boulevard-Blatt. Das Paar hofft auf eine bessere Zukunft. Eric plant, sich bald eine neue Wohnung zu suchen, um seiner Familie einen Neustart zu ermöglichen.