GZSZ-Zuschauer dürfen gespannt sein – RTL plant große Änderung

Über 30 Jahre gibt es die RTL-Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ (GZSZ) schon. Treue Zuschauer haben alle Dramen, Liebes-Geschichten und Krisen von Anfang bis Ende mitverfolgt. Und dennoch haben es die Produzenten immer wieder geschafft, für eine Überraschung zu sorgen.

GZSZ nähert sich dem nächsten Jubiläum, nämlich der 8.000. Folge. Zu solchen Anlässen können die Zuschauer immer sicher sein, dass etwas Besonderes passiert. Aber nicht nur der Plot verspricht Spannung, auch am Drehort selbst bewegt sich etwas. Und im Fokus ist eine der beliebtesten Figuren überhaupt: Kathrin Flemming.

GZSZ plant Neuerung

Neben Joachim Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro) gehört auch Kathrin Flemming zu den Schauspielern, die am längsten zum GSZS-Team gehören. Über 21 Jahre lang spielt Ulrike Frank bereits die taffe Geschäftsfrau, mit der man sich im Ernstfall besser nicht anlegen sollte.

Mehrmals stand Kathrin Flemming vor dem existenziellen wie emotionalen Abgrund, doch immer fand sie bislang einen Ausweg. Auch in den aktuellen Folgen steht ihr eine große Herausforderung bevor. Zusammen mit Laura und Emily will sie eine erfolgreiche Eventagentur leiten. Geballte Frauenpower trifft aufeinander. Und für das neue Trio soll nun ein neues GZSZ-Set her, wie Ulrike Frank im RTL-Interview verraten hat. „Es ist eine Event-Agentur, die alle möglichen Events von Mode bis Wirtschaft realisiert. Und die drei Ladys wollen mit ihrer Agentur natürlich ganz an die Spitze.“

Doch wie müssen sich die RTL-Zuschauer das neue Set vorstellen? „Viel Licht, viel Raum, viel Blau, eine Mischung aus Katrins Plan und dem Entwurf durch Luis. Wir haben gerade die ersten Szenen darin gedreht und müssen noch entdecken, was alles möglich ist“, heißt es von der 55-Jährigen.