„GZSZ“: Ex-Star teilt kurioses Unterwäsche-Video – plötzlich passiert etwas Unerwartetes

Was genau ist eigentlich mit Ex-„GZSZ“-Star Jasmin Tawil los? Immer wieder kursierten kuriose Geschichten um die Schauspielerin und ehemalige Frau von Sänger Adel Tawil.

Da gab es Fotos, auf denen Jasmin Tawil auf der Straße liegt, plötzlich löschte die ehemalige „GZSZ“-Schauspielerin alle Bilder von Instagram, nun teilt sie plötzlich wieder kurze Videos.

„GZSZ“: Ex-Star Jasmin Tawil sorgt mit kuriosem Video für Aufsehen

Eines davon wirkt dann aber doch dezent kurios. So scheint die 39-Jährige, die bei „GZSZ“ von 2005 bis 2008 die Rolle der Jasmin Weber spielte, Situps machen zu wollen.

Lediglich in einem kurzen Shirt und Slip bekleidet, liegt Jasmin dazu auf dem Boden, zieht ihren Kopf nach oben, während auf ihren angewinkelten Beinen ein Welpe balanciert.

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Der scheint das bei den Bewegungen aber nicht so ganz hinzubekommen und stürzt kopfüber ab. Zum Glück kann Jasmin Tawil den Sturz des kleinen Hundes gerade noch abbremsen und so etwas schlimmeres verhindern.

„GZSZ“: Ex-Star Jasmin Tawil ist frisch verliebt

Ob sich Jasmin mit den Sportübungen für ihren neuen Partner Miquele fit halten will? Die Beziehung zu dem 38-jährigen Mann aus Venedig hatte Jasmin Tawil zuletzt via „Bild“-Zeitung bekannt gemacht.

„Ich bin so glücklich. Miquele ist ein so romantischer, respektvoller und fürsorglicher Mensch. Das Beste, was mir passieren konnte. Der liebe Gott hat ihn mir geschickt“, berichtete Jasmin ganz verliebt.

Zuletzt mussten die Fans von „GZSZ“ kurzzeitig auf ihre Lieblings-Soap verzichten. Was war passiert?