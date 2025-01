GZSZ: Neuzugang im Kiez! Er sorgt für Wirbel

Die Fans der RTL-Dailysoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ können sich auf ein neues Gesicht in ihrer Lieblingssendung freuen. Der Schauspieler Onno Buß wird in seiner Rolle als Julian Kaltenbach ab Freitag (24. Januar 2025) ab 19.40 Uhr auf RTL+ zu sehen sein. Im TV wird die Folge erst am 31. Januar gezeigt.

Doch was kommt dabei auf die treuen GZSZ-Anhänger zu? Klar ist: Julian ist der Zwillingsbruder von Matilda Kaltenbach, gespielt von Anna-Katharina Fecher, wird schnell auf sich aufmerksam machen. Im RTL-Interview gab er nun Einblicke in seinen Seriencharakter. Wodurch wird er in den Zuschauern besonders in Erinnerung bleiben?

GZSZ: Onno Buß fühlt sich am GZSZ-Set bestens aufgenommen

Der Schauspieler habe sich vom ersten Moment an am GZSZ-Set wohlgefühlt. Besonders überzeugt habe ihn der nahe und familiäre Umgang zwischen den Darstellern und die große Hilfsbereitschaft. Zudem erfülle er sich durch seinen Schauspieljob einen Traum.

+++ Auch sehr interessant: Timur Ülker privat: Herzzerreißende Nachricht um seine Tochter brachte ihn zur Verzweiflung – „Bis ans Ende der Welt“ +++

So sagt er: „Es ist großartig, Tag für Tag vor der Kamera zu stehen, spielen zu können und mit meiner Leidenschaft meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schauspiel erfüllt mich von Kopf bis Fuß mit Freude und Energie. Dafür, dass GZSZ mir ermöglicht, dieses Gefühl täglich zu erleben, neue Facetten auszuprobieren und in Babelsberg zu wachsen, bin ich der Produktion unglaublich dankbar.“

GZSZ: Julian wird keine Nebenrolle spielen

Doch nun zu seiner Rolle Julian: Wodurch wird er den Fans in Erinnerung bleiben? Er sei ein optimistischer, sehr offener junger Mann, der sich von Anfang an sehr menschlich präsentiere und einfühlsam sei. Außerdem wisse er genauestens, wie man sich der Damenwelt annähert. Gleich zu Beginn bandele er mit unterschiedlichen Frauen, darunter GZSZ-Gesicht Maren, an. Durch seinen Einzug in den GZSZ-Kiez seien spannende und lustige Momente vorprogrammiert!

+++ GZSZ-Star mit deutlichen Worten – „Eine Ausnahmestaffel“ +++

Auch bei Schlüsselszenen mischt er von Beginn an tatkräftig mit. „Er hinterfragt Matildas Plan, ihren Vater Jo Gerner zu vergiften und so Rache an ihm für seine vermeintlichen Taten der Vergangenheit zu verüben. Und er erklärt ihr, dass Menschen sich im Laufe ihres Lebens ändern können, auch wenn sie dunkle Seiten an sich haben“, beschreibt Onno einen besonderen Auftritt seiner Rolle.

GZSZ: Mit diesen Charakteren wird Julian viel Kontakt haben

GZSZ-Fans werden besonders neugierig geworden sein, was da zwischen ihm und Maren laufen wird. Tatsächlich kommen sie sich näher. So verrät Onno: „Julian kommt Maren buchstäblich nahe, was naturgemäß Konflikte mit sich bringt – schließlich entsteht Wärme bekanntlich an Reibungsflächen.“

Weitere Rollen, mit denen der junge Womanizer häufig zu tun haben werde, seien Nihat und Erik sowie seine Familienmitglieder Jo, Yvonne, Elinor und Matilda. Mit Nihat und Erik würde er zusammenarbeiten. Trotz Startschwierigkeiten würden sich von Beginn an Sympathien entwickeln. Innerhalb der Familie gehe es natürlich auch mal etwas hektisch zu, was aber völlig normal sei.

Alles in allem können sich die Zuschauer auf einen neuen lebensfrohen Charakter freuen, der mächtig Pfeffer mit in den Kiez bringen wird. Reminder für die GZSZ-Fans: Ab Freitag (24. Januar 2025) ab 19.40 Uhr auf RTL+ und im RTL-Hauptprogramm werden sie Julian das erste Mal bestaunen können!