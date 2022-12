GZSZ: Fans trauen ihren Augen nicht – ER hätte gar nicht dabei sein dürfen

Über exklusive Blicke hinter die Kulissen seiner Lieblingsserie freut sich wohl jeder. Für Fans der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) gibt es nun sogar eine echte Überraschung. Denn: Dieses Detail hätten sie niemals im Fernsehen mitbekommen.

GZSZ-Star Ulrike Frank teilt bisher nie veröffentlichte Bilder vom RTL-Set. Kurz darauf entfacht eine wilde Diskussion in der Kommentarspalte. Die Fans sind außer sich.

GZSZ-Fans entdecken bekanntes Gesicht im Hintergrund

Die Kulisse lädt zum Träumen ein: ein verschnörkelter Altbau in Berlin, weiße Rosen und eine Braut, die verträumt aus dem Fenster blickt. Für Ulrike Franks Serien-Ich „Katrin Flemming“ wird es ernst. Die Geschäftsfrau will ihrem Tobias das Ja-Wort geben.

Von ihrem Braut-Look, einem weißen Overall, teilt die Schauspielerin noch am Tag der Ausstrahlung ein Foto bei Instagram. So glamourös treten die GZSZ-Stars schließlich nur selten vor die Kamera. Doch der Traum in Weiß rückt für die Fans schnell in den Hintergrund, als sie das zweite Bild des Beitrages sehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sein Serien-Ich ist schon tot: Jetzt führt Clemens Löhr Regie bei GZSZ

Auf der zweiten Seite posiert Ulrike Frank mit ihren GZSZ-Kollegen – darunter die Darsteller Maria Wedig, Charlott Reschke, Wolfgang Bahro und Valentina Pahde. Doch wen sehen wir denn da in der Mitte? Zwischen Charlott und Ulrike grinst ein alter Bekannter in die Kamera. Es ist „Alex“-Darsteller Clemens Löhr. Mit seiner Brille, Mütze und den Kopfhörern um den Hals hätte man ihn fast nicht wiedererkannt.

Aber was hat Alex plötzlich auf der Hochzeit von Katrin und Tobias zu suchen? Schließlich ist der Geschäftsmann bereits im Jahr 2020 den Serientod gestorben. Treue Zuschauer werden sich noch genau an den schweren Unfall erinnern, bei dem Alex von einem LKW überrollt wird und stirbt.

Weitere News:

In den Kommentaren häufen sich Beiträge verwirrter Fans, die Clemens Löhr wiedererkannt haben. Auf die zahlreichen Nachfragen erklärt Ulrike Frank ihnen, dass der Schauspieler inzwischen als Regisseur für die RTL-Soap tätig ist. Die Fans hätten wohl niemals damit gerechnet, den Schauspieler noch einmal am GZSZ-Set zu sehen. „Wie schön, dass Alex auch dabei ist „, freut sich einer von ihnen. Ein anderer fügt hinzu: „Schön, dass Clemens mit drauf ist.“