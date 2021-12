GZSZ-Star Iris Mareike Steen postet sexy Schnappschuss im Badeanzug – was will sie uns DAMIT sagen?

Oh lala, die kann sich sehen lassen! GZSZ-Star Iris Mareike Steen will in der kalten Jahreszeit momentan offenbar mächtig einheizen. Denn während die Vorweihnachtszeit am 1. Advent bereits eingeläutet wurde, zeigt sich die GZSZ-Schauspielerin nun im Badeanzug am Strand.

Doch was soll uns das Bild von Iris Mareike Steen sagen?

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Heißes Bild im Badeanzug

Lächelnd posiert Iris am Strand an einer Palme, braun gebrannt und sichtlich erholt. Ist die 30-Jährige etwa gerade im Urlaub? Ist sie nicht.

GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen zeigt sich sexy im Badeanzug. Foto: IMAGO / Eventpress

Das ist die Daily-Serie GZSZ:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Das Instagram-Foto ist lediglich ein alter Schnappschuss aus ihrem Traumurlaub auf Mauritius, wo sie vor ein paar Monaten mit ihrem Mann ein paar schöne Tage genoss. Kurzum: Die GZSZ-Beauty will uns damit nicht sagen, dass sie die Flucht in Richtung Sonne ergriffen hat. Aber die Vorfreude auf einen potentiellen Sommerurlaub 2022 steigt damit definitiv.

„Ein paar (heimlich im Handgepäck) mitgebrachte Sonnenstrahlen trage ich noch mit mir umher, aber ich merke schon, dass ich sie mir inzwischen etwas besser einteilen muss. Die wunderschönen Erinnerungen an Long Beach Mauritius und meine geliebten Palmen halten aber auch ein wenig warm – und Erinnerungen kann man ja glücklicherweise immer und immer wieder abrufen. Was sorgt bei euch für Sonne im Herzen?“, schreibt die Aktrice neben das Bild.

GZSZ-Fans rasten aus

Dass ihre Fans beim Anblick ihres sexy Fotos ausflippen, ist fast schon klar. Es tummeln sich einige Kommentare unter dem Bild:

„Oh das sieht ja super aus“

„Wahnsinn“

„Da wird einem direkt warm ums Herz!“

„Megaaa Bild“

Iris Mareike Steen legt zwar gerade keine GZSZ-Pause ein, bei einer Sache würde sie aber sofort kurzzeitig Abstand von der Serie halten.