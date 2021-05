GZSZ-Star Iris Mareike Steen teilt süßes Bild – im Hintergrund spielt sich DIESE Szene ab

Elf Jahre spielt Iris Mareike Steen nun schon bei GZSZ die Rolle der Lilly Seefeld, gehört zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen in der Daily-Soap. Bei GZSZ hat sie schon allerhand Liebeskonstellationen miterlebt. Privat hält sich Iris Mareike Steen dagegen eher bedeckt, wenn es um den Mann an ihrer Seite geht.

Ihr neuester Instagram-Post allerdings dürfte ihre Fans freuen. Denn im Hintergrund spielt sich eine ganz besondere Szene ab, die mit dem Liebsten des GZSZ-Stars zu tun hat.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Seltenes Bild von ihrem Mann!

Seit 2017 ist die 29-Jährige mit ihrem Mann, einem Polizeibeamten, verheiratet. Darüber hinaus weiß man nur wenig über das gemeinsame Leben des Paares. Auf Instagram erwähnt sie ihren Mann jetzt aber sogar selbst.

Das ist GZSZ:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

GZSZ-Star Iris Mareike Steen hat 2017 geheiratet. Foto: IMAGO / Gartner

Verschmitzt schaut Iris Mareike Steen in die Handykamera, spiegelt sich dabei im Hintergrund selbst. Und nicht nur sie! Auch Iris‘ Mann ist plötzlich zu erkennen – zumindest ein Teil von ihm. Ihre bessere Hälfte hantiert ebenfalls am Handy herum.

Und bevor ihre Fans zufällig den Hintergrund genauer betrachten, erwähnt die GZSZ-Schauspielerin lieber gleich selbst, wer sich da unbeabsichtigt ins Bild geschlichen hat. „Wer entdeckt meinen Mann im Hintergrund?“, fragt die Serien-Darstellerin spaßeshalber. Und erhält auch prompt eine witzige Antwort eines Fans zurück: „Ich glaub, ich hab ihn entdeckt.“ Jemand anderes kommentiert: „Total schönes Bild.“

