GZSZ-Star Iris Mareike Steen: „Ich hatte heute meinen letzten Tag bei GZSZ“

Die letzte Klappe ist gefallen, jetzt verabschiedet sich GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen erst einmal von der Kamera und dem TV-Team. Das zumindest schreibt die 31-Jährige auf Social Media.

Wer jetzt aber denkt, Iris Mareike Steen steigt bei der Daily Serie aus, der irrt. Der GZSZ-Star legt nur eine kurzzeitige Pause ein – und das aus gutem Grund.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen verabschiedet sich

Die Serien-Darstellerin ist bekannt dafür, ihren Fans die schönsten Urlaubsbilder zu zeigen. So reiste Iris in der Vergangenheit bereits nach Kalifornien, Ägypten und Kapstadt. Und auch jetzt sagt die gebürtige Hamburgerin ihren Kollegen vorerst Lebewohl, um die weite Welt zu sehen.

„Ich hatte heute meinen letzten Tag bei GZSZ, bevor es für zwei Wochen in den Urlaub geht“, schreibt Iris Mareike Stehen auf Instagram und lässt ihre rund 396.000 Follower obendrein wissen, vor dem Urlaub am Freitag noch ein paar Termine zu haben.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen lässt Fans im Dunkeln

Wohin es geht, will die Schauspielerin, die bereits seit 2010 bei GZSZ die Rolle der Lilly Seefeld spielt, aber noch nicht verraten. Nur so viel: „Am Freitag geht’s für uns in ein Land, in dem wir schon die eine oder andere Hochzeit erleben durften – und auch diesmal erwartet uns eine ganz sicher wunderschöne Hochzeit.“ Als Hochzeitsgast bei einer Trauung im Ausland, also!

„Wir bleiben danach noch einige Tage und freuen uns riesig darauf, durchzuatmen, Zweisamkeit zu genießen und tolle Momente zu erleben. Wer hat eine Vermutung, wo es hingeht?“, fragt der GZSZ-Star seine Fans.

Die haben schon ein paar Vorstellungen, wohin es Iris diesmal verschlagen könnte.

„Vielleicht USA?“

„Ward ihr nicht öfters in Italien zu irgendwelchen Hochzeiten?“

„Vielleicht nach Südafrika oder in die USA?“

„Schönen Urlaub, in Spanien?“

„Italien?!?“

Spätestens in den nächsten Tagen wird Iris Mareike Stehen sicher das eine oder andere Foto aus dem Ausland mit ihren Fans teilen. Bis dahin darf fleißig weiter spekuliert werden.

