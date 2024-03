Doppelabschied bei „GZSZ“ – Auch DIESER Serien-Star verlässt den Kolle-Kiez!

Die beliebte Daily-Soap „GZSZ“ steht vor einem herzlichen Abschied: Nach nur wenigen Monaten verlässt nun ein weiterer beliebter TV-Star den Kolle-Kiez – und das bereits in der kommenden Woche.

Die Fans müssen somit gleich zwei Figuren Lebewohl sagen, denn auch „Tuner“, der Kiez-Urgestein, setzt zu neuen Ufern nach Australien über, um dort seiner großen Liebe zu folgen.

„GZSZ“-Stars nehmen Abschied

Die Figur des Tuner, die fast 15 Jahre lang ein fester Bestandteil der Serie war, hinterlässt zweifellos eine Lücke in den Herzen der RTL-Zuschauer. Lukas hingegen trat erst Ende Oktober 2023 in das Serienleben am Kolle-Kiez. Trotz seiner kurzen Verweildauer fand Lukas schnell Anschluss beim Gerner-Clan, der ihm den Halt gab, den seine bipolare Mutter nicht leisten konnte. Besonders mit Jo Gerner, einer der zentralen Figuren der Serie, entwickelte er schnell eine intensive, wenn auch nicht immer konfliktfreie Beziehung.

Im Abschiedsinterview mit RTL offenbart Oliver Szerkus tiefere Einblicke in die Dynamik zwischen Lukas und Jo Gerner: „Gerner hat eine starke Bindung zu Lukas und will nur das Beste für ihn, auch wenn Lukas das nicht immer möchte.“ Ein Beispiel dafür ist Gerners Versuch, das Gutachten von Lukas‘ Mutter zu fälschen, um ihn in Berlin zu behalten – ein Plan, der aufgedeckt wurde und Lukas‘ Verhältnis zu seinem Pflege-Papa stark belastete.

„GZSZ“: Dann dreht Oliver Szerkus seine letzte Szene

Doch das Leben nimmt eine unerwartete Wendung: „Eva, Lukas‘ Mutter, kann in Berlin keinen Job finden und sucht nach einem Vorfall im Schwimmbad nach einem Neuanfang für sich und ihren Sohn. Eine Chance im Schwarzwald, die von einer alten Freundin kommt, führt schließlich zu ihrer Entscheidung, die Stadt zu verlassen.“ So erklärt Szerkus Lukas‘ Entschluss, mit seiner Mutter den Neustart zu wagen.

Seine letzte Szene im Kiez wird nächste Woche Mittwoch (13. März) gedreht, doch ein bitterer Abgang wird es nicht. Moritz, eine weitere Figur aus dem „GZSZ“-Universum, schafft es, die angespannte Situation zu entschärfen und sorgt für einen versöhnlichen Abschluss.

Die Abgänge von Lukas und Tuner werden sicherlich eine Lücke hinterlassen, doch wie es bei Daily-Soaps üblich ist, öffnen sich damit neue Türen für spannende Geschichten und Charaktere im Kolle-Kiez.

„GZSZ“ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.