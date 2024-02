GZSZ-Star kündigt Rückkehr an – „Nächste Woche geht’s wieder ans Set“

Gute Nachrichten für alle Fans von GZSZ! Ein Star hat jetzt seine Rückkehr ans Set angekündigt. Iris Mareike Steen, die Lilly Seefeld in der beliebten Daily-Soap spielt, ist wieder da. Ihr wohlverdienter Urlaub ist vorbei.

Bei Instagram teilte Iris Mareike Steen jetzt mit, dass sie sich wieder in Berlin befindet. Der GZSZ-Star ist von ihrer Thailand-Rundreise zurückgekehrt und macht sich schon bald wieder an die Arbeit. Bald steht sie wieder für die RTL-Soap vor der Kamera.

GZSZ: Lilly Seefeld ist zurück

„Zurück in Berlin! Wir sitzen in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause und ich dachte, ich nutze die Zeit, euch zu sagen, dass wir heil und nur ganz dezent übermüdet angekommen sind“, teilte die Schauspielerin die freudige Nachricht mit.

Auch interessant: Ex-„GZSZ“-Star Raul Richter bald Papa? Er schafft Klarheit – „Mir reicht’s jetzt auch“

Und schon bald geht es für „Lilly“ am Set von GZSZ weiter: „Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Erinnerungen dieser wunderschönen Reise teilen und mich parallel an die Vorbereitung der Szenen der kommenden Wochen machen – es wird sehr spannend und emotional“, machte die 32-Jährige den Fans schon mal Lust auf die nächsten Folgen. Worum es dabei genau gehen wird, ließ sie aber offen.

„Nächste Woche geht’s wieder ans Set“

Lange dauert es nicht mehr, bis sie wieder vor der Kamera steht: „Nächste Woche geht’s wieder ans Set und ich freue mich sehr auf meine Rasselbande!“, kündigte sie an. Die Schauspielerin verbrachte die letzten drei Wochen in Thailand, machte dort eine Rundreise.

Das könnte dich auch interessieren:

Vor einiger Zeit erlebte Iris Mareike Steen einen schweren Schicksalsschlag: Ihre Mutter verstarb 2022. In ihrem Thailand-Urlaub hat die Schauspielerin sich nun mit emotionalen Zeilen zu Wort gemeldet und rührte ihre Fans damit zu Tränen (Hier die Einzelheiten dazu!).