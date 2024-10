Große Sorge um „GZSZ“-Star Anne Menden: „Mir geht es nicht besser“

Alarmstufe Rot bei den Fans von Anne Menden! Die beliebte „GZSZ“-Schauspielerin sorgt mit einer beunruhigenden Instagram-Story für Aufsehen. Der Grund ist ein trauriger. Denn: Die Schauspielerin ist derzeit gesundheitlich angeschlagen und meldet sich mit besorgniserregenden Worten.

„GZSZ“-Star Anne Menden richtet deutliche Worte an ihre Fans

„Hallo ihr Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen“, beginnt sie in ihrer Story und erklärt, warum sie in den letzten Tagen so still war. „Ein paar Tage habe ich mich ja nicht gemeldet, es geht mir auch noch nicht wirklich besser, aber ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute nicht an der Demo in Berlin teilnehmen kann.“

Besonders bitter: Anne kann nicht an der geplanten Demo in Berlin teilnehmen, die sie so gerne unterstützt hätte. Die Veranstaltung von Sonntag (21. Oktober) setzte sich für den inhaftierten Anti-Walfang-Aktivisten und Gründer von „Sea Shepherd“ Paul Watson ein. Auch Stars wie Sarah Conner waren anwesend.

Wegen ihrer Gesundheit war eine Teilnahme einfach nicht drin. Dennoch hoffte der RTL-Star auf eine erfolgreiche Demo und appellierte an seine Fans, auch für Anne laut zu sein: „Ich bin in Gedanken bei euch.“