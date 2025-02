Ex-„GZSZ“-Star Eric Stehfest spricht Klartext über Edith: „Scheißegal“

Nach den aufregenden Wochen beim RTL–Dschungelcamp hat Edith Stehfest nicht nur den Wettkampf als erfolgreiche Fünfte, sondern auch ein Wiedersehen mit ihrem Ehemann, Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest in vollen Zügen gefeiert.

Doch das eigentliche Highlight der beiden fand jetzt statt: Seit nun 10 Jahren sind die beiden Leipziger miteinander verheiratet! Ein wahres Fest der Liebe, das nicht nur die beiden, sondern auch ihre zwei kleinen Söhne glücklich macht. In einem Instagram-Post ließ Eric tief blicken und richtete herzerwärmende Zeilen an Edith.

Ex-„GZSZ“-Star Eric und Edith Stehfest feiern nicht nur den Valentinstag

Der frühere GZSZ-Darsteller postete einen Schnappschuss, auf dem seine Edith freudestrahlend eine Dschungelkrone voller bunter Blumen auf dem Kopf trägt und einen Strauß roter Rosen in den Händen hält. Doch das Detail, das ins Auge sticht, sind die persönlichen Zeilen voller Liebe.

So beschreibt Eric einen ganz besonderen Moment des Ehepaares: „Heute vor 10 Jahren… wir zwei. Ein Springbrunnen und Dürüm in der Hand. Du warst damals schon die perfekte Bewegung, die mir in meinem Leben gefehlt hat. Es war arschkalt. War uns scheißegal. Viel zu aufregend waren die Geschichten, die wir uns zu erzählen hatten. Dazwischen verstohlene Blicke. Ein einzigartiges Kribbeln durchflutete mich, wenn sich unsere Augen trafen. Du warst so unfassbar wild und unangepasst. Du warst alles, was ich vermisst habe, wenn ich in die Welt geschaut habe. Du hast mich von der ersten Sekunde verzaubert.“

Instagram-Post von Eric Stehfest: Eric Stehfest und Edith Stehfest feiern neben dem Valentinstag ihre 10-jährige Ehe

Zudem fügt er hinzu, dass seine Gefühle für Edith heute genauso stark seien wie eh und je. Er schätze an Edith besonders ihre unverwechselbare und facettenreiche Persönlichkeit und konnte sich immer auf sie, selbst in schwierigen Zeiten, verlassen.

Edith ist für Ex-„GZSZ“-Star Eric Stehfest unverzichtbar

Die Dschungelcamp-Teilnehmerin würde es immer schaffen, seine Stimmung aufzuhellen. Schlussendlich drückt er aus, wie dankbar er einfach sei, dass es Edith in seinem Leben gibt.

Alles in allem werden Edith diese liebevollen Zeilen sicher Tränen in die Augen gezaubert haben und ihr sowohl den Valentinstag als auch den einzigartigen Hochzeitstag auf ganz besondere Weise versüßt haben.