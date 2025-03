Nach Verlobung von GZSZ-Star – dieses Detail macht plötzlich stutzig

Vergangene Woche flatterte für GZSZ-Fans eine freudige Nachricht ins Haus. Und auch für „Bachelorette“-Zuschauer dürften diese News überraschend gewesen sein: Ex-Kandidat Gustav Masurek machte seiner Freundin Anne Menden einen Heiratsantrag – und sie hat „Ja“ gesagt!

Die Verlobungs-News machte die GZSZ-Schauspielerin im TV öffentlich, kurze Zeit später postete das Paar ein süßes Verlobungsvideo im Netz (wir berichteten). Doch das Timing hätte nicht auffälliger sein können: Denn auch Gustavs Ex-Freundin hatte kurz zuvor plötzlich öffentlich etwas mitzuteilen.

GZSZ-Star Anne Menden: Nach Verlobungs-News macht ein Detail stutzig

Karina Wagner ist wieder glücklich verliebt! Die ehemalige „Bachelor“- und „Make Love, Fake Love“-Kandidatin ist mit Steffen Vogeno liiert. Ihren neuen Freund lernte die 29-Jährige bereits 2023 beim „Bachelor“-Ableger „Bachelor in Paradise“ kennen, die beiden verstanden sich auf Anhieb gut. Doch da datete sie noch jemand Anderen: ausgerechnet „Bachelor in Paradise“-Kandidat Gustav Masurek! Mit ihm war Karina auch nach der Kuppelshow weiterhin liiert, insgesamt neun Monate hielt die Beziehung.

Jetzt schwebt ihr ehemaliger Partner also auf der Verlobungs-Wolke mit Anne Menden. Doch das Timing der beiden Ex-Partner ist mehr als auffällig! Karina und Steffen waren die Ersten, die ihre neue Liebesbeziehung mit ihren Fans teilten. Auf den Instagram-Kanälen der beiden posteten sie ein romantisches Pärchen-Video, dazu schrieb Karina die Zeilen: „My Future“.

Anne Menden und Gustav teilten ihre Verlobungsnews kurz danach. Ein Zufall? Oder wollte der Reality-Star Deutschland damit zeigen, dass auch seine „Future“, wie Karina ihren Freund bezeichnete, ernst ist?

Zeitgleiche Verlobungs-News

Immerhin sagte Karina auf dem Youtube-Channel von RTL+ über Steffen überglücklich: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den ich auch irgendwann vielleicht mal heiraten werde. Das kann ich mir schon vorstellen.“

Ihr Ex Gustav ist ihr nun also zuvorgekommen, was die konkrete Zukunft betrifft. Ob es gekränkter Stolz von Gustav war, ausgerechnet jetzt mit Anne die Verlobung preiszugeben, bleibt wohl ihr Geheimnis. Fest steht aber: Karina war es, die damals die Beziehung zu ihm beendete.