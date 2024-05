Günther Jauch: Wenige Stunden nach „Wer wird Millionär“ geht die Nachricht rum

Am Pfingstsonntag (19. Mai) lieferten sich Günther Jauch und seine Quizshow „Wer wird Millionär?“ ein packendes Duell um die TV-Quoten mit dem Kultkrimi „Tatort“. Während Das Erste also auf die traditionellen Wiederholung des Münsteraner Krimis setzte, ging RTL mit einem Überraschungs-Special der beliebtesten Ratesendung All In.

Fragt sich nur, welcher Sender mehr Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken konnte…

Günther Jauch: Ergebnisse stehen fest

Der Münsteraner „Tatort: Propheteus“ konnte trotz der Wiederholung beeindrucken und sicherte sich den Tagessieg bei Jung und Alt. Insgesamt verfolgten laut DWDL 5,66 Millionen Zuschauer die Ermittlungen, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Krimiserie einen starken Marktanteil von 16,6 Prozent.

+++ Günther Jauch muss Abschied nehmen – Fans sind zutiefst „traurig“ +++

Dicht auf den Fersen war jedoch die Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch, die besonders bei den jüngeren Zuschauern punktete. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung hervorragende 14,8 Prozent Marktanteil. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sah es mit 13,4 Prozent Marktanteil gut aus. Insgesamt schalteten 3,01 Millionen Menschen ein, was einem Gesamtmarktanteil von 14,6 Prozent entsprach.

Das ZDF hatte mit „Dr. Nice“ am Pfingstsonntag etwas mehr Mühe, an die Erfolge der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Die Sendung erreichte 3,71 Millionen Zuschauer, eine halbe Million weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,4 Prozent, bei den jüngeren Zuschauern wurden 7,0 Prozent Marktanteil gemessen.

Insgesamt bot der Fernsehabend am Pfingstsonntag somit eine spannende Mischung aus Krimi, Quiz und Drama, wobei sich „Tatort“ und „Wer wird Millionär?“ als die Publikumsmagneten erwiesen.