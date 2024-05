Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ schadenfroh – „Sie sind ja am Sack!“

Günther Jauch frotzelt und scherzt gerne. Für eingefleischte „Wer wird Millionär?“-Fans ist das längst kein Geheimnis mehr. Er freut sich diebisch, wenn er etwas weiß, was andere nicht wissen.

Deshalb ist das WWM-Überraschungs-Special vom Pfingstsonntag (19. Mai) genau das Richtige für den Moderator.

Bei dieser Ausgabe von „Wer Wird Millionär?“ sind die Kandidaten völlig ahnungslos, denn sie wurden von Freunden oder der Familie für die Quiz-Sendung angemeldet. Der erste Kandidat ist auch schnell gefunden: Langsam schiebt Günther Jauch sich mit dem Mikrofon durch die Zuschauerreihen, immer näher an sein „Opfer“ heran. Ein Scherz hier, ein Scherz da – und dann schlägt er zu. „Der glaubt, er ist zufällig hier, oder?“, fragt Jauch plötzlich eine Dame und fordert nach ihrer Bestätigung: „Dann klären Sie ihn doch mal auf!“

Günther Jauchs erster Überraschungskandidat ist Tom Ullrich aus Sachsen-Anhalt – er landet tatsächlich schneller auf dem berühmten Stuhl in der Mitte, als er gucken kann. Und ist dann ganz verblüfft, was der Moderator alles über ihn weiß. Mit der überraschenden Anmeldung bei „Wer wird Millionär?“ möchte Ullrichs Frau Nancy ihrem Tom einen großen Wunsch erfüllen. Und der hat es in sich. Denn der Direktionsbeauftragte aus Sachsen-Anhalt liebt Pyrotechnik und wünscht sich sehnlichst einen „Pyrotechnikerschein“.

Günther Jauch zeigt sich schadenfroh

Da Tom Ullrich nichts von seiner Teilnahme wusste, weiß er natürlich auch nicht, wer seine Telefonjoker sind. Und das freut Günther Jauch: „Sie sind ja am Sack! Sie kennen ihre Joker nicht!“, lacht er. Schon auf die Frage: „Welcher Superstar hat in seiner Karriere zumindest sportlich die Wandlung vom Patrioten zum Piraten vollzogen?“, braucht Tom einen Joker.

Die Antwortmöglichkeiten lauten: Lionel Messi, LeBron James, Rafael Nadal, Tom Brady. Am Ende nimmt er einen Publikumsjoker, bei dem 98 Prozent der Zuschauer die Antwort kennen: NFL-Star Tom Brady wechselte in seiner Karriere von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers.