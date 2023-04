Günther Jauch wird von seiner Frau unterbrochen – dann gibt es kein Halten mehr

Im Gegensatz zu vielen Kollegen hält RTL-Star Günther Jauch sein Privatleben dort, wo es eigentlich auch hingehört: im Privaten. Viel ist über den Moderator also nicht bekannt. Doch manchmal – selten zugegeben, aber es kommt vor – lässt auch der „Wer wird Millionär“-Star seine Fans an dem teilhaben, was ihn fernab des TV-Geschäftes so bewegt. Was war passiert?

Günther Jauch war ins beschauliche Bitburg gekommen. Gerufen hatte ihn der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Herbert Fandel. Der kommt gebürtig aus Bitburg, ist dort mittlerweile Leiter des Kulturamtes und holt im Rahmen der Gesprächsreihe „Einblicke“ in regelmäßigen Abständen Prominenz in die Stadthalle. So zuletzt auch „Wer wird Millionär“-Günther Jauch.

Günther Jauch wird von seiner Frau unterbrochen

Und der kam nicht allein. Hatte der „Wer wird Millionär?“-Moderator doch seine Frau Thea Sihler-Jauch mitgebracht. Die saß in der ersten Reihe, wie der „Volksfreund“ berichtet, und konnte besonders bei einer Frage nicht an sich halten.

So hatte Herbert Fandel seinem Gast die Frage: „Geld oder Liebe?“ gestellt, woraufhin Thea Sihler-Jauch spontan „Geld“ durch den Saal rief. Klar, dass in diesem Moment Gelächter im Publikum, aber auch bei Günther Jauch selbst aufkam. Im Anschluss sprach man dann auch noch über „Wer wird Millionär?“ und der Moderator hatte einen Tipp für alle künftigen Kandidaten.

„Alle, die auf die 16.000 Euro fixiert sind, weil sie auf einen Wintergarten sparen, können es vergessen. Die verbraten ihre Joker zu früh, um sich abzusichern“, so Jauch. So sei das Quiz „kein betreutes Gewinnen“, betont der 66-Jährige. Begeistert habe ihn dagegen ein ehemaliger Millionen-Gewinner, ein Lüftungsmechaniker. „Der Mann war viel auf Montage und hat in jeder freien Minute sich die Städte angesehen, Museen besucht und so viel wie möglich in der Zeit aufgesogen, die ihm zwischen Beruf und Hotelbett blieb“, erklärte Jauch. Ja, so kann es auch gehen. Probleme ganz anderer Art beklagte zuletzt ein „Wer wird Millionär“-Kandidat bei RTL.