Guardians of the Galaxy 3: Schock für die Fans! Zum Kinostart gibt’s jetzt bittere Neuigkeiten

Die „Guardians of the Galaxy“ sind zurück! Und zwar mit Vol.3 des Marvel-Klassikers. Nachdem „Star Lord“ alias „Peter Quill“ alias Chris Pratt im vorherigen Teil von seinem Adoptivvater Yondu Abschied nehmen musste (zur Erinnerung: der Sklavenhändler opferte sich, um Peter zu retten), könnte jetzt der nächste Abschied für immer drohen.

Zum Kinostart am 3. Mai gibt’s für die „Guardians of the Galaxy„-Fans jetzt nämlich bittere Nachrichten zum Thema Besetzung.

„Guardians of the Galaxy“-Star kündigt Abschied an

Die Guardians, das waren bislang immer Star Lord (Chris Pratt), Drax – der Zerstörer (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper) und Gamora (Zoe Saldana). Letztere ist die große Liebe von Star Lord und nicht länger Teil des Marvel Universe (MCU).

Der Trailer, ließ bereits erahnen, dass die illustre Gesellschaft auf Abschiedstour ist. Das bestätigt auch der Ausstieg von Dave Bautista in seiner Rolle als Drax. Was viele bislang aber nicht gewusst haben dürften, ist, dass auch Zoe Saldana mit dem Superhelden Universum durch ist.

Zoe Saldana spielt bei „Guardians of the Galaxy“ die Rolle der Gamora. Foto: IMAGO/Everett Collection

Das sagt Zoe Saldana zu möglichem Gamora-Tod

Im Interview mit „Total Film“ gab die Schauspielerin jetzt eindeutig zu verstehen: „Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, beiseite zu gehen, damit die nächste Generation ins Rampenlicht treten kann.“ Damit dürfte die Frage „Wer stirbt am Ende des Films“ wohl geklärt sein. Oder auch nicht? Ein Ableben von Gamora kann sich Saldana eigentlich nicht vorstellen.

„Die eine Sache, die ich nicht will, ist, dass Gamora verschwindet. Sie war solch ein wichtiger Charakter für Fans und besonders weibliche Fans und junge weibliche Fans.“ Die Schauspielerin möchte lieber Platz machen für eine neue Generation, „die diese Charaktere zum Leben erwecken kann und ihnen diese Unsterblichkeit verleiht, zu der Fans generationsübergreifend immer wieder zurückkommen.“

Damit dürfte ihr eigener Abschied allerdings besiegelt sein.