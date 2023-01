Kino: Marvel-Star kehrt MCU für immer den Rücken – „Hat mich niedergeschlagen“

Diese Worte sind ein Stich ins Herz für alle Marvel-Fans. Ein beliebtes Gesicht aus dem MCU (Marvel Cinematic Universe) verabschiedet sich für immer vom Franchise und verrät, wieso es sogar eine riesige Erleichterung ist, nie wieder in die Rolle des Superhelden schlüpfen zu müssen.

Im Mai 2023 läuft sein letzter Marvel-Film im Kino an. Danach bekommen die Fans den Filmstar nur noch abseits des MCUs zu sehen. Als wäre das nicht schon traurig genug, müssen sie sich im selben Atemzug auch noch von einer ganzen Gruppe verabschieden.

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“ im Kino: Dave Bautista hört als „Drax“ auf

Am 5. Mai startet „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ in den Kinos. Es ist nicht nur der letzte Film der Guardians, sondern auch der letzte für die Figur „Drax“. Der harte Kerl mit weichem Kern wird seit sieben Filmen vom Ex-Wrestler Dave Bautista verkörpert. Doch mit dem Ende der Guardians-Trilogie soll auch Schluss für Drax sein, wie der Schauspieler erklärt.

„Ich bin so dankbar für Drax. Ich liebe ihn. Aber es ist eine Erleichterung [, dass es vorbei ist]“, so Bautista gegenüber „GQ“. Zehn Jahre lang hat er die Rolle des Marvel-Helden gespielt. Zuletzt sei die Figur aber eher ein Fluch als Segen für den 53-Jährigen gewesen.

Schauspieler Dave Bautista will seine Marvel-Rolle „Drax“ hinter sich lassen. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / ZUMA Wire

„Es war nicht alles angenehm. Es war hart, diese Rolle zu spielen. Der Make-up-Prozess hat mich niedergeschlagen. Und ich weiß einfach nicht, ob ich will, dass Drax mein Vermächtnis ist – es ist eine alberne Rolle, und ich will dramatischere Sachen machen“, sagt der Filmstar. Ehrliche Worte, die vor allem Fans der Guardians schmerzen dürften.

Kino-Star Dave Bautista fühlt sich von Marvel-Produktionen „vernachlässigt“

Stattdessen fokussiert sich Dave Bautista nun auf Oscar-würdige Produktionen wie „Glass Onion“ bei Netflix oder den zweiten „Dune“-Film, der im November 2023 in den Kinos startet. Dabei geht es dem „Drax“-Darsteller nicht darum, reich und berühmt zu werden, sagt er, sondern von seinen Schauspielkollegen akzeptiert zu werden. „Das Rampenlicht ist mir egal, der Ruhm ist mir egal. Ich will einfach ein besserer Schauspieler sein. Ich will Respekt von meinen Kollegen. Ich brauche keine Auszeichnungen – wirklich nicht“, erklärt der ehemalige WWE-Wrestler.

Seine Rolle als humorvoller Marvel-Held scheint ihm jedoch nicht die Anerkennung gebracht zu haben, von der Dave Bautista träumt. Im Jahr 2021 übt der Schauspieler sogar öffentlich Kritik an den MCU-Filmen. Die Darstellung seiner Figur Drax sei ihm nicht komplex genug gewesen, behauptet Bautista im „Collider“-Interview: „Ich glaube, dass Drax eine wirklich interessante Hintergrundgeschichte hat, die sie aber vernachlässigt haben.“

Er fügt hinzu, dass – wenn Marvel den Charakter mehr erforscht hätte – es „mir die Möglichkeit gegeben hätte, verschiedene Seiten von Drax zu zeigen. Emotional und auch körperlich“. Doch das werden die Fans wohl nie zu sehen bekommen. Zumindest nicht, so lange die Rolle nicht neu besetzt wird.