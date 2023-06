„Tatort“-Star übernimmt Marvel-Rolle – diesen Superheld kennt jeder Fan

Gestern noch „Tatort„-Star, heute schon Superheld. Während die ARD am Sonntag (25. Juni) mit „Wie alle anderen auch“ eine Wiederholung zeigt, wechselt der ehemalige „Tatort“-Kommissar Devid Striesow jetzt vom TV-Set hinters Mikrofon.

Die „Tatort“-Bekanntheit schlüpft in eine neue Rolle und die hat so gar nichts mit der Figur des Hauptkommissars Jens Stellbrink aus Saarbrücken zu tun. Ganz im Gegenteil, bei seinem neuen Job wird’s pelzig.

„Tatort“-Star Devid Striesow spricht Marvel-Rolle

Statt in der ARD zu schauspielern, hört man Devid Striesow demnächst bei Audible im Hörspiel-Podcast „Marvel’s Wastelanders: Star-Lord“. Es ist die Audio-Show zu der beliebten Marvel-Reihe „Guardians of the Galaxy„, in der Striesow die Rolle des Waschbären „Rocket“ spricht. In den Kino-Blockbustern wird die Figur von „Jerks“-Star Fahri Yardim synchronisiert (im Original: Bradley Cooper).

Insgesamt ist die Geschichte auf sechs Staffeln ausgelegt. In jeder Staffel gibt es andere Figuren, die im Mittelpunkt stehen, ab dem 28. Juni sind es „Rocket“ und „Peter Quill“, um die es geht.

An Striesows Seite ist Schauspielkollege Tom Wlaschiha. Auch der ist kein Unbekannter und mittlerweile weltweit gefragt. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er mit der Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Seit 2016 ist er Teil der „Stranger Things„-Familie bei Netflix. Im Podcast spricht er die Rolle von „Peter Quill“ alias „Star-Lord“.

Devid Striesow bald in Podcast zu hören

Gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärt Devid Striesow seine Motivation: „Ich war nicht so beschlagen in diesem ganzen Kosmos. Klar, die Kinder haben das ein bisschen reingetragen in die Familie. Aber mit dem Projekt ist da etwas gewachsen und auch das Interesse“.

Devid Striesow spricht die Figur „Rocket“. Foto: IMAGO/Everett Collection

Vor allem das Interesse an seiner Rolle: „Dann kam da dieser Waschbär um die Ecke. Die Anfrage, dieses Tier zu spielen. Und das hat mich gereizt, diese Herausforderung.“ Anders, als man es vielleicht denken würde, ist sein Sprecher-Job übrigens auch eine „ganz körperliche Angelegenheit“ und die Entwicklung der Folgen ein Zusammenspiel aus Körper und Stimme.

Und darum geht’s in „Marvel’s Wastelanders: Star-Lord“: Die sportlichen Zeiten von Quill und Rocket sind vorbei. Die beiden haben sich körperlich verändert, sind ein bisschen rundlicher geworden und zeigen sich zynisch.

In der Staffel mit zehn Folgen müssen die beiden entdecken, dass 30 Jahre nachdem Doctor Doom die Herrschaft über ein unfruchtbares, trostloses Ödland übernommen hat, die Superschurken an der Macht sind. Und schon sind die beiden mitten drin im Abenteuer.