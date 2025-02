Schock bei „Grill den Henssler“: Dreh-Stopp! Juror muss ins Krankenhaus

Dreh-Unterbrechung bei „Grill den Henssler“! Mitten während der Aufzeichnung der Vox-Kochshow gibt es einen Schockmoment:

Juror Reiner Calmund bricht plötzlich wegen Herz- und Kreislaufproblemen im TV-Studio zusammen. Das hat Konsequenzen für die neue Folge.

Schock-Moment bei „Grill den Henssler“

Was für ein Schreck! Reiner Calmund, der zusammen mit Jana Ina Zarrella und Christian Rach in der Jury der Vox-Sendung sitzt, geht es plötzlich gar nicht gut. Der „Grill den Henssler“-Star hat mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Was heißt das für die Sendung?

„Grill den Henssler“: Reiner Calmund nicht länger dabei

Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, werden die weiteren Aufzeichnungen der laufenden Staffel ohne Reiner Calmund fortgesetzt. „Calli“, wie er auch gerne genannt wird, soll inzwischen wieder gesund sein.

„Die haben direkt abgecheckt, ob ich einen Herzinfarkt hatte“, erzählt „Calli“ in einem Instagram-Video. „Es war an einer Stelle auch nicht ungefährlich, oder hätte gefährlich werden können.“ Später kommt heraus, dass der Star die Diagnose Vorhofflimmern erhalten hat – eine vorübergehende oder dauerhafte Herzrhythmusstörung (hier mehr dazu >>>). Der Juror will sich danach erst einmal schonen.

Vertreten wird der 76-Jährige in der fortlaufenden Staffel von Gast-Juroren Bruce Darnell und Ali Güngörmüş.

Der üble Zwischenfall ereignete sich im Dezember 2024 bei den Dreharbeiten zur dritten Folge der 20. „Grill den Henssler“-Staffel, die am Sonntag (2. März 2025) in der Primetime bei Vox ausgestrahlt wird.

In der Episode können sich die Zuschauer auf diese bekannten Gesichter freuen: Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel, Model Eva Padberg und Schauspieler Armin Rohde versuchen sich bei „Grill den Henssler“ als Koch-Profis.