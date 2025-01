Vox-Star Reiner Calmund teilt beunruhigende Worte – „Ärzte sagten, es sei knapp“

Diese Nachricht sorgte Anfang Dezember 2024 für einen wahren Schockmoment. Bei den Dreharbeiten zur Vox-Sendung „Grill den Henssler“ kam es plötzlich zum Notarzteinsatz. Juror Reiner Calmund stürzte nach Kreislaufproblemen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits zum Zeitpunkt des Unfalls war die Sorge bei den TV-Zuschauern groß. Nun, knapp ein Monat nach dem Vorfall, wird das Ausmaß der Lage erst richtig deutlich. Vox-Star Reiner Calmund spricht nun selbst über die Schrecksekunden am Set.

Vox-Star Reiner Calmund erhält Diagnose

Im Krankenhaus erhält Reiner Calmund die Diagnose Vorhofflimmern, eine vorübergehende oder dauerhafte Herzrhythmusstörung. In einem Interview mit „Bild“ erzählt Reiner Calmund, dass ihm sofort ein Stent eingesetzt werden musste, weil seine Halsschlagader nach eigenen Angaben zu 90 Prozent geschlossen war.

+++ „Grill den Henssler“: Notarzt-Einsatz bei Katja Burkard – „Hat ordentlich geblutet“ +++

„Die Ärzte sagten, es sei wirklich knapp gewesen für mich“, so der 76-Jährige. Nach den Strapazen geht es ihm aber wieder gut, betont der Vox-Star. Immer an seiner Seite: seine Frau Sylvia Calmund. Sie kümmert sich um ihren Gatten und sorgt dafür, dass es ihm an nichts fehlt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Um sich weiterhin zu erholen, verbringt Reiner Calmund den gesamten Januar in Thailand. „Mein Blutdruck stimmt ebenfalls, ich konnte mich also beruhigt auf die Urlaubs-Wochen vorbereiten und freue mich auf Sonne, Meer und jede Menge Entspannung“, heißt es von Seiten des „Grill den Henssler“-Juroren.