Chaos bei „Grill den Henssler“: Koch-Coach verzweifelt!

Bei „Grill den Henssler“ versuchten sich bereits mehrere prominente Kandidaten am Herd. Während sich dabei einige als echte Naturtalente herausstellten, haben andere in der Küche nichts verloren! Teilnehmerin Evelyn Burdecki gehört eher zu letzterer Gruppe und lässt bei ihrem Auftritt so einiges anbrennen!

Da kann sich sogar Koch-Coach Sepp Schellhorn nur noch die Haare raufen!

Küchen-Chaos bei „Grill den Henssler“

Doch zurück auf Anfang: „Grill den Henssler“ startet wie gewohnt zur Primetime am Sonntagabend (13. Oktober) auf Vox. Während Steffen Henssler mal wieder mit vollem Elan dabei ist, bekommt seine Konkurrentin Evelyn Burdecki bereits Muffensausen. Denn bekanntlich hat sich der Internet-Star schon in mehreren TV-Formaten den Stempel als Chaos-Queen gesichert.

Koch-Coach Sepp Schellhorn, der Evelyn am Herd unterstützt, graut es schon vor den Fehltritten seiner Schülerin. „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra bringt es auf den Punkt: „Der arme Sepp ist zum ersten Mal in der Sendung und kriegt direkt Evelyn Burdecki.“ Doch die schlägt sofort zurück!

„Grill den Henssler“: Evenlyn Burdecki tönt

„Der wird direkt in den heißen Topf geworfen“, lässt Evelyn selbstironisch verlauten. In der Tat ist diese Kandidatin für jeden Koch-Coach eine Herausforderung. Alles, was man eventuell im Vorfeld geübt oder besprochen hat, scheint bei Evelyn wie weggeblasen, sobald sie die Bühne betritt.

Der italienische Käse über dem Grillrost wird bedrohlich schwarz und Rettich schneiden wird zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Da muss sich Koch-Coach-Neuling Sepp Schellhorn schon mal zwischendurch zurückhalten. Und nebenbei lässt Evelyn dann noch das Brot anbrennen, um sofort dem unaufmerksamen Koch-Coach die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben.

Aber ein Gutes hat Sepps Coach-Premiere: Nach Evelyn Burdecki werden seine nächsten prominenten Schüler bei „Grill den Henssler“ wahrscheinlich ein Spaziergang!