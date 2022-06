„Goodbye Deutschland“-Star bekommt Horror-Diagnose: Freunden kommen die Tränen

Sie leben ihren Traum. Doch der könnte nun ganz schnell zum Albtraum werden. Die „Goodbye Deutschland“-Stars Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz sind echte Weltenbummler.

Das „Goodbye Deutschland“-Paar lebte bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auch auf des Deutschen liebster Insel, Mallorca.

„Goodbye Deutschland“: Krebserkrankung bei Kultauswanderer Thommy Mermi-Schmelz festgestellt

Doch nun hat die beiden die grausame Realität eingeholt. Zuerst musste Thommy wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden, und dann stellen die Ärzte bei der Untersuchung des Auswanderers noch eine weitere Schockdiagnose.

„Im Zuge einer intensiven medizinischen Untersuchung wurde letzte Woche ein Tumor auf Thommys Niere festgestellt. Eine schockierende Nachricht für das sonst so lebensfrohe Pärchen. Bislang wissen die Auswanderer noch nicht, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Weitere Untersuchungen folgen erst in ein paar Wochen“, heißt es auf der Instagramseite von „Goodbye Deutschland“.

In den nächsten Wochen müsse er nun Spezialisten aufsuchen, die genauere Angaben machen könnten, so Thommy Mermi-Schmelz in einem Instagramvideo. Es könne sogar so weit kommen, so der Auswanderer, dass die Niere entfernt werden müsse.

„Goodbye Deutschland“-Stars halten zusammen

Für Freundin Kathrin ein schwerer Schock, ihr kommen im Video die Tränen. Und auch andere Freunde und Kollegen des Paares sind ob der Diagnose sichtlich mitgenommen.

--------------

„Goodbye Deutschland“: Das sind die Stars der Vox-Auswanderersoap

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Daniela Büchner

Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Chris Töpperwien

Jenny Delüx

--------------

„Gute Besserung und wir drücken ganz ganz ganz fest die Daumen“, schreibt Auswanderin Oksana Kolenitchenko. Mallorca-Peggy Jerofke postete zwei weinende Smileys und schrieb: „Alles Gute euch beiden. Ihr schafft das.“ Dazu ergänzt ihr Mann Steff: „Mach kein Scheiß, kämpf dich durch und nach der Saison wird zusammen gefeiert.“ Das wäre wirklich wünschenswert.

----------------------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

----------------------------------------

Immer wieder von vorne anfangen. Das muss auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Gabriele Howell. Nun ereilt sie diese Nachricht.