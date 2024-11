„Goodbye Deutschland“-Paar wandert nach Dubai aus – doch bereits am Flughafen droht sein Plan zu scheitern

Bereits seit dem Jahr 2006 begeistert die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ Millionen von Fernsehzuschauer. Das Doku-Format hat zudem schon viele bekannte Gesichter wie Daniela Katzenberger, Caro & Andreas Robens und Konny Reimann hervorgebracht.

Auch Sabrina und Pablo wollen ein neues Leben beginnen und lassen sich dabei von den Fernsehteams der Erfolgsshow begleiten. In Dubai möchte das Liebespaar sein ganz großes Glück finden und als Immobilienmakler sesshaft werden. Doch bereits am Flughafen wird deutlich, dass ihr Traum vom Auswandern schon bald auf der Kippe stehen könnte.

„Goodybe Deutschland“: Sabrina und Pablo haben ein Ultimatum

Als Sabrina und Pablo am Flughafen Hamburg ankommen, wirkt die Stimmung des Paares auf den ersten Blick freudig. Doch bereits vor dem Abflug berichten die „Goodbye Deutschland“-Stars plötzlich von einem großen Problem. Denn ohne ein gültiges Visum dürfen Auswanderer innerhalb von 180 Tagen lediglich 90 Tage in der Stadt sein.

Sabrina berichtet nervös: „Wir haben ja quasi nur diese 90 Tage innerhalb von 180 Tagen, die wir uns in Dubai aufhalten dürfen, bis wir unser Visum bekommen. Und wir waren in den letzten 180 Tagen bereits um die 80 Tage in Dubai. Jetzt müssen wir gleich schauen wenn wir vor Ort sind, dass wir da ein paar Tage drauf bekommen, bis unser Visum durch ist.“ Das Visum brauchen die Auswanderer zwangsläufig, denn nur unter dieser Voraussetzung können sie in Dubai eine eigene Firma gründen.

Der Prozess zum Erhalt eines Visums wird jedoch mindestens dreißig Tage in Anspruch nehmen. Sabrina gesteht: „Da haben wir natürlich ein bisschen Panik bekommen. Und haben uns gefragt: Was machen wir? Lassen die uns überhaupt rein? Wollen die unsere Rückflugtickets sehen?“ Das könnte nämlich problematisch werden, denn ein Flugticket zurück nach Deutschland hat das junge Paar bisher nicht gekauft.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer machen es spannend

Nach sechs Stunden Flug kommen die „Goodbye Deutschland“-Stars in Dubai an. Nur elf Tage bleibt ihnen nun, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Falls dieser Plan nicht aufgehen sollte, müssten sie das Land verlassen. Das „Immigration Office“ bestätigt Sabrina und Pablo dann nach ihrer Ankunft, dass das Paar nach den elf Tagen im Notfall erst einmal wieder ausreisen dürfte. Damit ist den Auswanderern schon mal der erste Stein vom Herzen gefallen.

Ob Sabrina und Pablo diesen Zeitplan wirklich einhalten können, bleibt jedoch fraglich. Die Fans der Sendung können die Geschichte der „Goodbye Deutschland“-Stars freitags um 20:15 Uhr auf Vox mitverfolgen.