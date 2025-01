„Goodbye Deutschland“-Fans enttäuscht: „Ich finde es so schade“

Am Montagabend (13. Januar 2025) um 20.15 Uhr startet wieder eine neue Folge „Goodbye Deutschland!-Die Auswanderer“ bei Vox. Dieses Mal steht dabei eine verführerische Insel mit schier grenzenlosen Sandstränden und himmelblauem Meer im Fokus.

Drei deutsche Auswanderinneren haben ihr Herz an Sansibar im Indischen Ozean verloren. Sie wagten einen mutigen neuen Lebensschritt in eine völlig fremde Umgebung. Normalerweise können sich die Fans vor Vorfreude kaum halten, doch diesmal stieß etwas anderes auf wenig Anklang!

„Goodbye Deutschland“: Sansibar is calling!

Wie jede Woche versucht der Instagram-Kanal des Kult-Auswanderer-Formats „Goodbye Deutschland“ mithilfe eines Beitrags bei seinen Fans pure Begeisterung für eine anstehende Folge zu entfachen.

„Am Montag geht es wieder nach Sansibar! Drei starke Auswanderinnen kämpfen um ihr Glück auf der Insel. Schaltet am Montag um 20.15 Uhr ein, um die neue Goodbye Deutschland Folge nicht zu verpassen!“ schreiben die Produzenten im Netz.

Doch richtig eingefleischten Serienfans fiel ein Detail sofort auf. Irgendetwas stimmte hier nicht! Es hatte den Anschein auf sie, dass sie ein Déjà-vu erleben würden. Kannten sie etwa schon den Verlauf der Auswanderergeschichten von Sansibar?

„Goodbye Deutschland“: Fans müssen Nerven bewahren

Tatsächlich! Bei der Geschichte von Angela Wolf handelt es sich um eine vergangene ausgestrahlte Episode. Neben der berüchtigten Fanvorfreude machten sich daher auch Unverständnis und Frust breit. Dies zeigt sich an einer Vielzahl von User-Kommentaren – vereinzelt sind diese positiv, der Großteil jedoch zeigt sich enttäuscht:

„Ich finde es so schade, dass manche Geschichten mehrfach verarbeitet werden. Die Angie-Wolf-Geschichte wurde schon in einer anderen Sendung gezeigt.“

„Habe ich schon geguckt“

„Echt nervig diese Mischung aus alt und neu, ist man nur mit spulen beschäftigt…Zumal die Ordnung der Folgen die reinste Katastrophe auf RTL+ ist.“

„Ich habe die Folge schon auf RTL+ gesehen und finde es sehr schade und irgendwie auch nervig, dass manche alte Parts immer wieder für ’neue‘ Folgen genommen werden. Einige Sachen von Angie Wolf (Katzen, Partyboot oder Poolparty) kannte man schon aus vorherigen Folgen.“

So oder so ist die Folge am Montagabend (13. Januar) zum gewohnten Sendezeitpunkt um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Zum Leidwesen einiger Zuschauer, die bereits bestimmte Passagen kennen.