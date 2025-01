Vox: Kurz nach „Goodbye Deutschland“ kann es jeder sehen

Seit Jahren zählt die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ zu den absoluten Aushängeschildern von Vox. Die Zuschauer begleiteten bereits zig Menschen, die ihr Glück außerhalb von Deutschland gesucht haben. Am Montagabend (6. Januar) lief eine neue Folge im TV-Programm des Senders.

Dabei ging es einmal über den großen Teich nach Amerika, wo Familie Bischoff, Lara Sanders und Familie Betz ihren Alltag mit dem Publikum teilten. Ließen sich die Zuschauer davon überzeugen? Die Zahlen am Tag nach der Ausstrahlung sorgen für Klarheit.

Vox erreicht die Nachricht

Für die Zuschauer ging es am Montagabend nach Los Angeles zu Auswanderin Lara Sanders und anschließend auch nach Florida zu Familie Bischoff und Familie Betz. Sie alle wollen sich ihren Traum in Land der unbegrenzten Möglichkeiten erfüllen. Das schien den Zuschauern gut zu gefallen, wie ein Blick in die Quoten zeigt.

Laut Angaben des Branchendienstes DWDL sahen rund 840.000 Menschen zu und bescherten dem Sender somit einen soliden Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit konnte sich Vox an diesem Abend durchaus gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen.

Vox setzt sich durch

ProSieben erreichte mit einer neuen Folge von „TV total – Aber mit Gast“ bloß 550.000 Zuschauer, während RTL2 mit einer Doppelfolge von „Die Geissens“ nur 480.000 und 500.000 Menschen vor die Bildschirme locken konnte. Und auch Sat.1 lag mit „Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend“ und nur 470.000 Zuschauern hinter „Goodbye Deutschland“.

Vox zeigt die Folgen von „Goodbye Deutschland“ aktuell montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.