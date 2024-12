Steff Jerkel: „Goodbye Deutschland“-Star über Hochzeit – „So etwas gab es noch nie“

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel (55) und seine Partnerin Peggy haben ein aufregendes Jahr hinter sich. Nachdem Steff im Juni den Mut fasste und Peggy vor versammelter Mannschaft einen Heiratsantrag machte, warten Fans gespannt auf Details zur großen Hochzeit.

Doch die Planung einer spektakulären Feier braucht Zeit – und das ist bei den beiden zweifellos der Fall. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wurde Steff von einem neugierigen Fan nach dem Stand der Hochzeitsvorbereitungen gefragt. Die Antwort des Reality-Stars lässt aufhorchen.

„Goodbye Deutschland“-Paar plant Großes

„Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe! Und das bedarf einer Menge an Planung und wird ein finanzieller Kraftakt“, so Steff. Und tatsächlich, Steff ist sogar auf der Suche nach Sponsoren, um die Vision ihrer Traumhochzeit Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Hochzeit soll alles andere als gewöhnlich werden. Steff und Peggy planen ein Event, das selbst für ihre Gäste ein Highlight wird, für das man sich Urlaub nehmen möchte.

„Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich euch versprechen. So etwas gab es noch nie“, schwärmt Steff. Solche Superlative wecken natürlich Erwartungen – und die beiden wollen nichts dem Zufall überlassen. Mit Blick auf die Zukunft verrät Steff, dass sogar das nächste Jahr zu knapp für die Umsetzung ihrer Hochzeitspläne sei. Der „unglaubliche Aufwand“ erfordert eine lange Vorbereitungszeit, und so peilen sie den Frühling oder September 2026 als mögliches Datum an.

Die Geschichte von Steff und Peggy ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Über zwei Jahrzehnte waren sie ein Paar, wanderten gemeinsam nach Mallorca aus und wurden Eltern einer Tochter. Nach einer Trennung im Jahr 2022 fanden sie dieses Jahr wieder zusammen und beschlossen, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben. Der Heiratsantrag war der symbolische Neustart ihrer Beziehung.