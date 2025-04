Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star Manfred Kratz – Todesursache enthüllt

Schock für alle Fans von „Goodbye Deutschland“: Kult-Auswanderer Manfred Kratz, bekannt als der „Würstchenkönig“, ist tot. Seine Tochter Rebecca Kratz bestätigte die traurige Nachricht unter Tränen gegenüber RTL. Der 71-Jährige starb am 8. April 2025 in Marbella an den Folgen eines Herzinfarkts.

Manfred Kratz wanderte vor 25 Jahren nach Spanien aus und eröffnete dort sein Fast-Food-Restaurant „Manni’s Treff“. Mit der TV-Show „Familie Kratz – Jetzt geht’s um die Wurst“ wurde er zur Berühmtheit. Sein Werbeslogan: „Was der Bismarck unter den Fürsten, ist der Manni unter den Würsten“ machte ihn unvergessen. Doch 2014 musste der Kult-Imbiss schließen.

Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star: Fans nehmen Abschied

Die Nachricht über den Tod ihres Vaters erreichte seine Tochter Rebecca im Urlaub. Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Goodbye Deutschland“ ist ein rührendes Schwarz-Weiß-Foto von Vater und Tochter zu sehen.

Ein „echtes Vater-Tochter-Gespann, das uns mit seiner unverwechselbaren Art, viel Herz und einer ordentlichen Portion Humor in Erinnerung geblieben ist“, heißt es in der Abschiedsbotschaft.

Manfred Kratz war nicht nur ein Unternehmer mit Kultstatus an der Costa del Sol, sondern auch ein Familienmensch. Seine Leidenschaft galt dem Geschäft, sein Herz seiner Familie. Zahlreiche Follower nehmen Abschied und drücken ihr Beileid aus.

Ein Fan erinnert sich liebevoll an ein Treffen in Marbella: „Habe ihn einmal in Marbella am La Cañada kennengelernt und gequatscht und mein kleiner Sohn hat ein rotes Cappy von ihm geschenkt bekommen. War ein sehr netter, lustiger Mensch.“ Die Trauer um Manfred Kratz sitzt tief. Er hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen ist.