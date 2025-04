„Goodbye Deutschland“-Star zieht Schlussstrich– „Die Entscheidung fiel uns nicht leicht“

Tränenreicher Abschied bei den Kolenitchenkos! Die „Goodbye Deutschland“-Stars Oksana (37) und Daniel (42) verabschieden sich endgültig von ihrem Herzensprojekt in L.A. – der „Next Door Lounge“. Jetzt heißt es: neuer Anfang in der Wüstenmetropole!

2019 der große Schritt: Aus Deutschland raus, rein in den amerikanischen Traum. Mitten in Los Angeles eröffneten sie ihren exklusiven Nachtclub. Promis wie Paris Hilton kamen vorbei. Die Lounge brummte. Doch dann kam Corona und mit ihr der große Schock. Die Pandemie drückte aufs Geschäft. Der Traum drohte zu zerplatzen.

„Goodbye Deutschland“-Star verkündet Abschied

Nach langem Bangen jetzt die Nachricht: Schluss, aus, vorbei! „Letzte Woche wurde dann endlich alles offiziell – die letzten Lizenzen wurden übertragen. Wir sind offiziell raus. Und wir sind frei“, jubelte Oksana auf Instagram. Doch der Abschied fällt schwer. „Diese Entscheidung fiel uns alles andere als leicht. Denn wir lassen nicht nur ein Geschäft los, sondern ein Stück Herz, Erinnerungen, Träume“, gibt sie zu.

Warum der Cut? Die Gastro-Szene in Kalifornien hat sich nie erholt. Ein Club zu führen, passt nicht mehr zu ihrem neuen Lebensstil. „Wir verändern uns“, erklärt Oksana und gügt an „Ich habe alles für meine Familie und unsere Lounge gegeben. Mich fast kaputt gearbeitet. Nicht auf meinen Körper gehört. Nur um an etwas festzuhalten, das mir schon lange nicht mehr gedient hat. Jetzt bin ich dran.“

Jetzt will sie sich ihrer Familie widmen, zur Ruhe kommen. Endlich Zeit für die schönen Dinge im Leben – wie Sonne auf der Haut!

Die Kolenitchenkos ziehen nach Las Vegas. Hier ist das Leben günstiger. Ohne die Sorgen um die Lounge atmet die Familie auf. Oksana will es ruhiger angehen. „Ich glaube an das Gesetz der Anziehung. Und an die Kraft der Manifestation. Weil ich sie lebe“, so die Blondine.