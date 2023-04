„Goodbye Deutschland“: Chaos bei den Robens – „Schweine“

Als Auswanderer auf Mallorca hat man es nicht leicht. Ständig scheint die Sonne, es ist schön warm und dann auch noch diese Flora und Fauna um einen herum. Ja klar, es gibt deutlich unschönere Orte zum Leben. Doch auch auf Malle kann mal alles drunter und drüber gehen. Das mussten nun auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens miterleben.

Das Mucki-Pärchen wohnt bekanntermaßen schon einige Jahre auf der Baleareninsel. Hat sich dort erst ein Fitnessstudio und später sogar noch ein kleines Restaurant aufgebaut. Die beiden haben ihren „Goodbye Deutschland“-Traum wahr werden lassen. Mit allen Höhen und Tiefen.

Randale bei den „Goodbye Deutschland“-Stars

Und auch mit ihrer Umwelt haben sich die Robens angefreundet, auch wenn es dann doch manchmal noch zum „Nachbarschaftsstreit“ kommt. Was war passiert? Bekanntlich sind Caro und Andreas Robens große Tierfreunde. Und so überlegten sich die Vox-Auswanderer, dass sie doch auch der Vogelwelt der Balearen etwas Gutes tun könnten.

Drum stellten die beiden den Vögeln ein Schälchen mit Futter auf die Terrasse. Futter, über das sich die kleinen Piepmätze auch direkt hermachten. Jedoch mit etwas zu viel Elan, wie man der Instagramstory von Caro und Andreas Robens entnehmen kann.

Vögel veranstalten dicke Sauerei

So verteilten die gefiederten Freunde das ganze Futter auf der Terrasse und machten scheinbar solch eine Randale, dass Caro und Andreas fast ein wenig ausfallend wurden. „Vögel sind doch echte Schweine! Der Dank, dass man sie füttert“, schreiben die beiden in ihrer Instagramstory zu einem Foto, dass die Sauerei bei den Robens zeigt.

Ganz so schlimm scheint es aber dann doch nicht gewesen zu sein. Zumindest ließen sich die beiden die Laune nicht verderben und gingen erst einmal gepflegt shoppen. Zu einem Foto, das Andreas mit prall gefüllter Shoppingtasche zeigte, schrieb Caro dann noch: „Shopping time! Und dann auch noch erfolgreich gewesen. Zumindest so mehr oder weniger. Aber definitiv happy!“ Und das ist doch das wichtigste. Zuletzt gingen die Zuschauer der Vox-Auswanderersoap auf die Barrikaden. Was war geschehen?