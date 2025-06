Putin wird umjubelt, als er weitere Eroberungen ankündigt – „Existenzielles Risiko für Deutschland“

Der Kreml-Herrscher Putin führt etwas im Schilde! Am Freitag (20. Juni) bekam er auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg großen Beifall, als er weitere Expansionen in der Ukraine ankündigte. Er sehe Russen und Ukrainer als ein Volk. „In dem Sinne ist die ganze Ukraine unser“, sagte Putin. Eine bedrohliche Ansage an Kiew! Der Präsident weiter: „Wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns.“

Doch nicht nur für die Ukraine sind das gefährliche Botschaften. Auch die Bundeswehr nimmt die Gefahr, die von Russland ausgeht, sehr ernst.

Laufen die Vorbereitungen auf einen großen Konflikt?

Die Aussage von Putin war eindeutig und undiplomatisch: Die Ukraine müsse die „Realitäten vor Ort“ anerkennen. Bereits jetzt beherrschen die russischen Truppen rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes. Putin pocht darauf, dass das Land entmilitarisiert wird und Wolodymyr Selenskyj Platz machen muss für eine moskaufreundliche Staatsspitze.

Doch die Bedrohung, die von Putins Russland ausgeht, geht laut der Bundeswehr weit über die Staatsgrenzen der Ukraine hinaus. Der „Spiegel“ berichtet aus einer Analyse der Bundeswehr, in der von einem „existenziellen Risiko“ für Deutschland die Rede ist. Der Kreml richte sowohl seine Industrie als auch die Führungsstrukturen „gezielt an den Anforderungen für einen großmaßstäblichen Konflikt gegen die Nato zum Ende dieser Dekade aus“, heißt es in dem Dossier. Eine alarmierende Einschätzung!

So könne Putin schon 2026 rund 1,5 Millionen Russen unter Waffen befehligen. Die Streitkräfte hätten zudem über Jahre „gezielt Kriegserfahrung aufgebaut“ und würden an den NATO-Grenzen im Westen Russlands aufgerüstet. Durch das Umschalten auf Kriegswirtschaft habe Moskau außerdem „zunehmend einen militärischen Vorteil“ gegenüber den Europäern.

Putin behauptete dagegen in St. Petersburg, es sei eine „Lüge“ und „Legende“, dass sich Russland darauf vorbereite, NATO-Staaten anzugreifen.