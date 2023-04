„Goodbye Deutschland“: Fans gehen vor TV-Ausstrahlung auf die Barrikaden – „Ein Grund nicht einzuschalten!“

Jeden Freitagabend sehen die Vox-Zuschauer Neues aus den Leben der „Goodbye Deutschland„-Auswanderer. Mittlerweile sind diese zu richtigen TV-Bekanntheiten geworden und haben vor allem in den sozialen Medien viele Fans. Doch einige müssen dort auch immer wieder mit negativen Kommentaren fertig werden. So auch Danni Büchner.

Die 45-Jährige steht seit ihrem ersten Auftritt in der Vox-Sendung in der Öffentlichkeit. Damals begleitete das Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ sie und ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner dabei, wie sie sich ein Leben auf der Insel Mallorca aufbauen. Seither wohnt sie dort und kümmert sich Vollzeit um ihre fünf Kinder. In den neuen Folgen zeigt die Doku-Soap, wie es der Familie heute geht. Doch die Zuschauer protestieren.

Für gewöhnlich veröffentlicht „Goodbye Deutschland“ vor TV-Ausstralung bereits kurze Videos in den sozialen Netzwerken. Darin sehen die Zuschauer einen kleinen Ausschnitt über die kommenden Folgen. Doch der Schuss geht in diesem Fall nach hinten los. Die Instagram-Follower reagieren genervt.

Denn am Freitagabend (21. April 2023) zeigt Vox unter anderem, wie die älteren Töchter von Danni Büchner versuchen alleine Fuß zu fassen. Während Jada studieren will, träumt Joelina davon in einem Hotel zu arbeiten. Doch wie es in Familien nun mal häufiger vorkommt, geraten Mutter und Kinder aneinander. Die Folge: Lautstarke Diskussionen und Streitigkeiten. Die Zuschauer sind genervt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vox-Zuschauer kündigen Boykott an

In den Kommentaren des Instagram-Beitrags wird deutlich, dass nicht jeder Fan der Sendung auch gleichzeitig einer von Familie Büchner ist. So kommt es, dass einige Zuschauer erst gar nicht einschalten wollen:

„Wir mochten „Goodbye Deutschland“ immer gerne. Aber bei Büchner sind wir definitiv raus.“

„Wenn die Büchners dabei sind schauen wir auf keinen Fall die Folge .Punkt.“

„Ein Grund nicht einzuschalten!“

Doch andere Fans hingegen freuen sich auf die Neuigkeiten aus dem Hause Büchner. Sie finden die Familie nicht nur unterhaltsam, sondern bewundern Danni auch dafür, wie sie den Alltag mit fünf Kindern wuppt. Letztendlich muss jeder selber entscheiden, ob er einschalten will oder nicht.

Mehr News:

Die neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ siehst du immer freitags ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.