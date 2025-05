„Goodbye Deutschland“-Star plump: die Deutschen „jammern auf hohem Niveau“

20 Jahre „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ – Zeit für ein Fazit! Matthias Bück (43) wagte einst den mutigen Schritt und zog nach Thailand aus. Jetzt lässt er die letzten Jahre Revue passieren.

2009 wagte er mit Ex-Frau Hania den Sprung ins Unbekannte, ohne je auf Koh Samui gewesen zu sein. Heute residiert Matthias auf der Trauminsel Phuket. „Ich bin mittlerweile wieder glücklich, weil es hat sich die letzten Jahre doch alles wieder zum Positiven gewendet“, erzählt er jetzt bei VOX. Die Bar von damals? Schnee von gestern. Und Hania? Auch Geschichte.

„Goodbye Deutschland“-Star findet klare Worte

Das Abenteuer Thailand war für den damals 27-jährigen Matthias ein Sprung ins kalte Wasser. Doch heute weiß er: „Ich bin am richtigen Platz gelandet.“ Deutschland? Für den gebürtigen Baden-Württemberger längst kein Thema mehr. „In Deutschland und Europa jammern die Leute auf hohem Niveau“, meint er trocken. Dabei habe er gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen.

Doch easy war es nicht immer. Matthias erinnert sich an die nervigen Trips zur Grenze, um alle drei Monate seinen Visum-Stempel zu holen. Rückblickend hätte sich Matthias mehr Wissen und Erfahrung in Sachen Steuern und Visa-Regelungen gewünscht. „Wenn ich überlege, dass ich acht Jahre lang alle drei Monate mit dem Minibus an die Grenze gefahren bin, um meine Stempel zu machen …“

Und klar, Thailand ist günstiger. Aber die Löhne? Niedriger. Die Standards? Auch. In Europa sei man einfach „besser abgesichert“, sagt er. Trotzdem bereut der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer seine Entscheidung nicht. „Die Freiheit und dieses andere Leben ist genau das, was ich wollte“, schwärmt Matthias.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ immer freitags zur besten Sendezeit.