Bei „Goodbye Deutschland“-Star Thommy fließen Tränen – Diagnose steht fest

Seit Jahren wirft Thommy Schmelz seine Gesundheit immer wieder zurück. Zuletzt kippte der „Goodbye Deutschland“-Star beim Frühjahrsfest von Peter Maffay auf Mallorca plötzlich um. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen ins Krankenhaus, dabei war er ja erst wenige Tage zuvor schon dort.

Denn Thommy Schmelz erholte sich gerade noch von einer Lungen-Operation. Seine größten Ängste und Sorgen kreisten aber vor allem um das Ergebnis der Biopsie. Denn der Verdacht auf Lungen-Krebs stand im Raum. Nun ist das Ergebnis da und Thommy Schmelz kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

„Goodbye Deutschland“-Star bekommt Lungen-Ergebnis

Am Donnerstag (8. Mai) feierte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer mit Freunden und Familie seinen 54. Geburtstag. Das beste Geschenk erhielt Thommy Schmelz jedoch erst einen Tag später, wie er auf Instagram freudestrahlend verkündet. „Es ist kein Krebs“, lautet die Nachricht des Tages. Das habe der Lungenbefund aus dem Labor ergeben.

„Endlich scheint es mal ein bisschen gut zu laufen für uns“, brüllt auch Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz die frohe Botschaft raus. Währenddessen kämpft Thommy mit seinen Emotionen und kriegt nicht mehr viel raus, als dass er glücklich sei. Doch ein paar Stunden später meldet sich der Mallorca-Auswanderer selbst noch mal mit ein paar Worten zurück.

Tränen der Freude

Nun kann der 54-Jährige seine Tränen nicht mehr zurückhalten und meint: „Ich heule vor Freude“. Und weiter: „Nur einer, der so eine scheiß Achterbahn mitmacht, kann mich verstehen, weil es ist natürlich absolute Kopfsache. Und nun zu erfahren, dass es wirklich keiner ist, ich bin so gottfroh!“ Gleichzeitig bedankt er sich für die Anteilnahme und die Genesungswünsche in den vergangenen Wochen.

„Sooo schön, dass alles soweit gut ausgegangen ist“ und „Was das für ein Felsbrocken ist, der dir vom Herzen gefallen ist, es ist so verständlich. Hast doch schon genug Scheiße mitgemacht. Mal endlich was schönes positives“, heißt es auch jetzt in den Kommentaren. Dem können wir uns nur anschließen.