„Goodbye Deutschland“ mit den Robens: Fans haben eine klare Meinung

Am Montagabend (20. Januar 2025) um 20.15 Uhr bahnt sich wieder ein echtes Highlight für Fans der Kult-Auswandererserie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ an. Der Drehort des Sender Vox wird dabei das beliebteste internationale Reiseziel der Deutschen sein: Es geht auf die sonnige Baleareninsel Mallorca!

Mit von der Partie wird auch das Kult-Auswandererpaar Andreas (59) und Caroline Robens (46) sein. Für sie heißt es „Goodbye Mallorca and Hello Hollywood“: Dabei will Andreas sich ohne Vorerfahrung im Schauspiel durchsetzen – als Axtmörder in einem Horrorfilm. Ob das gut gehen kann?

„Goodbye Deutschland“: Die Robens machten in den USA eine unvergessliche Erfahrung

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account steigern die beiden ehrgeizigen Kraftsportler die Spannung ins Unermessliche. Sie scheinen mit dem Dreh und ihrer USA-Erfahrung durchweg Positives zu verbinden!

„Am Montag kommt unser USA-Traum endlich auch im Free TV. 20.15 auf Vox bei Goodbye Deutschland. Freuen uns sehr, es uns noch einmal anzuschauen und in Erinnerungen zu schwelgen“, lauten ihre Zeilen unter einem veröffentlichten Reel.

Der Clip zeigt Andreas schon einmal mit einer gruseligen Horrormaske – löst dabei Vorfreude für die Folge aus. Ein Detail hatte dennoch im Vorfeld zu großer Fanaufruhr geführt! Die aktuelle Episode sei ein zusammengeschnittener Mix aus alten und neuen Auswanderergeschichten. Viele Fans forderten den Sender auf, ausschließlich neue Folgen auszustrahlen. Und das Konzept der aktuellen Folgen generell zu überdenken.

„Goodbye Deutschland“: Aktuelle Aufruhr geht an den Robens-Fans vorbei

Bei der Folge um Andreas und Caro Robens handelt es sich auch um eine Wiederholung. Zudem war sie ebenfalls bei RTL+ im Vorfeld abrufbar. Dennoch zeigt sich: Die Wahl-Mallorquiner können auf ihre treue Fangemeinde zählen. Bei ihnen überwiegt die Freude auf einen unterhaltsamen Fernsehabend – auch wenn sie die Geschichte schon einmal gesehen haben.

Dies zeigt sich an einer Vielzahl von hoffnungsvollen und überwältigten Kommentaren unter ihrem Instagram Reel. Lediglich eine negative Reaktion, die Langeweile ausdrückt, ist erkennbar. Ein weiblicher Fan schreibt: „Ich werde es mir auf alle Fälle anschauen, freue mich schon auf euch. Ganz liebe Grüße!“ „Wir sind schon so gespannt!“, bringt ein anderer User seine bahnbrechende Vorfreude zum Ausdruck. Der einzige negative Kommentar weist darauf hin, dass es sich um eine Wiederholung handeln würde.

Alles in allem ist die Folge aber am Montagabend (20. Januar) zum gewohnten Sendezeitpunkt um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Zum möglichen Leidwesen einiger Zuschauer, die bereits bestimmte Passagen kennen.