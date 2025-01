„Goodbye Deutschland“-Star offen: „Habe mich einfach zu sehr geschämt“

Fabi Charmi erreichte im Jahr 2021 durch ihre Auswanderung erstmals TV-Bekanntheit. So begleitete der Sender Vox und die Kult-Serie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ihre Familie mit der Kamera bei ihrem Umzug vom nordischen Kiel auf die sonnige Baleareninsel Mallorca.

In diesem Jahr war dies aber nicht der einzige wichtige Entschluss, den Fabi fasste. Jahrelang schleppte sie dieses Problem mit sich herum. Die Auswanderin erkannte sich selbst nicht wieder und fühlte sich in ihrer Haut zunehmend unwohl. Doch 2021 war Schluss! Sie sagte ihren überschüssigen Pfunden den Kampf an. Ist sie auf ihrer Reise stark geblieben? Wie geht es ihr heute? Auf Instagram gab Fabi ehrliche und offene Einblicke.

„Goodbye Deutschland“-Star ging drastischen Schritt

Ungern erinnert sich die Auswanderin an diese prägende Zeit. Als Vollzeit-Mama hatte sie immer mehr das Gefühl sich selbst zu verlieren. Wo war bloß die alte Fabi geblieben? Diese Frage quälte sie oft. Auf Instagram lässt sie tief blicken: „Ich bin nicht mehr ICH gewesen, ich war gefühlt nur noch Mama, Hausfrau und Ehefrau aber nicht mehr ICH. Weder körperlich noch mental.“

Außerdem schämte sie sich damals ein Foto hochzuladen – zu stark war sie mit ihrem Gewicht unzufrieden. Die Teilnahme an „Goodbye Deutschland“ führte zu einem raschen Umdenken. So berichtet Fabi: „Ich habe einen kleinen Ausschnitt eines Interviews von mir auf der Kamera gesehen und war so erschrocken, das war einfach nicht ich.“

„Goodbye Deutschland“: Fabi spendet anderen Frauen Kraft

Sie lud sich die App „Yazio“ auf ihr Smartphone und erweiterte ihr Wissen über gesunde Ernährung, Kalorien von Lebensmitteln und Nährwerten. Schlag auf schlag purzelten die Pfunde. Doch dies war nicht alles!

So fühlte sie sich endlich wieder wohl in ihrer Haut und gewann an Selbstbewusstsein. Heute fühlt sie sich so stark, dass sie sich sogar dazu entschloss, das alte ungewohnte Foto mit ihren Followern zu teilen. Damit setzt sie ein ganz wichtiges Zeichen und motiviert andere Frauen!