„Goodbye Deutschland“-Fanappell – „Kritiken endlich ernst nehmen“

Am Montagabend (20. Januar 2025) strahlt der Sender Vox zur gewohnten Zeit um 20.15 Uhr eine weitere Folge des Kult-Auswandererformats „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer!“ aus. Dabei steht die sonnige Baleareninsel Mallorca im Rampenlicht.

Grundsätzlich erfreute sich die Serie in der Vergangenheit großer Beliebtheit bei den treuen und langjährigen Zuschauern. Jedoch vermag sich allmählich das Blatt zu wenden! Zumindest, wenn man einen Blick auf die Userkommentare auf Instagram wirft. Zuschauer haben die Faxen dicke und fordern eine Umstrukturierung des aktuellen Konzepts. Doch was stört die Fans konkret?

„Goodbye Deutschland“-Stars Andreas und Caro Robens mischen mit

Vier unterschiedliche Auswanderergeschichten sollen den Montagabend der Vox-Zuschauer bereichern. Dabei werden die Fans es mit ihnen bekannten Gesichtern zu tun bekommen.

+++ Auch interessant: „Goodbye Deutschland“-Star offen: „Habe mich einfach zu sehr geschämt“ +++

So sind keine Geringeren als das Bodybuilder-Paar Andreas und Caro Robens mit von der Partie. Für sie heißt es „Goodbye Mallorca and Hello Hollywood“: Andreas bereitet sich auf die wohl bedeutendste Rolle seines Lebens vor – als Axtmörder in einem Horrorfilm. Bislang hat er jedoch keinerlei Erfahrung im Schauspiel gesammelt. Ob das gut gehen kann?

Das zweite Ehepaar, Jenny und Achim Thiesen, schlägt ebenfalls neue Wege ein. So eröffnen die Boutique-Betreiber ohne lange Planung ein Schnitzelrestaurant. Wird dies von Erfolg gekrönt sein? Beim dritten Ehepaar, Mirko und Katharina Perkovic, ist es dagegen ganz anders. Hier soll nach der erfolgreichen Eröffnung ihres Restaurants und einem starken Wachstum dennoch das Geschäft verkauft werden. Grund dafür: Das Familienleben leidet verstärkt darunter. Weiterührend, in Geschichte Nummer vier, setzt Auswanderin Angie de la Rosa der berufliche Druck im „Little Rockstars“ ihrer Beziehung zu Partner Oliver Rinke immer zu.

„Goodbye Deutschland“-Fans können es nicht fassen

Alles in allem klingt doch alles nach einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Montagabendunterhaltung! Was stößt den sonst so treuen und überzeugten Fans denn so auf?

++ „Goodbye Deutschland“: Ärger auf Sansibar – Auswanderin von Ex bedroht ++

Nun, sie haben schon, wie in der vergangenen Woche, das Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben. Die Produzenten der Serie vereinten abermals alte mit neuen Geschichten. Dies führt dazu, dass Zuschauer schon vereinzelte Passagen kennen! Kein Wunder also: Die Tendenz der Zuschauer-Meinungen hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen negativ entwickelt.

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare unter einem Instagram-Beitrag zur aktuellen „Goodbye Deutschland“-Episode:

„Habe die Folge schon gesehen, aber nicht zu Ende geguckt. Es war nervig, dass zwei neue mit zwei alten Geschichten gemixt wurden.“

„So macht es keinen Spaß mehr und wird auch nicht mehr geschaut.“

„Liebes ‚Goodbye Deutschland‘-Team, bitte beendet eure ‚experimentelle Phase‘ und kommt aus der Midlife Crisis heraus. So wie ihr zuvor wart, wart ihr spitze und wurdet geliebt!“

„Weshalb wird dieser unmögliche Mix aus alten Sendungen und nur kurzen, aktuellen Frequenzen vermischt? Unmöglich!“

„Leider immer alte Sachen!“

„Ihr solltet die Kritiken der Zuschauer endlich mal ernst nehmen und euer neu/alt-Gemisch sein lassen. Das nervt! Habe ich bei früheren Sendungen auch schon bemerkt! Das ist nicht okay, Vox!“

„Immer wieder wiederholt sich alles. Einfach nur noch schlecht. Man weiß nicht, was aktuell und, was alt ist. Total unübersichtlich. Schade!“

Wie geduldig sind die Zuschauer?

Alles in allem könnte man die Liste an negativen User-Kommentaren noch erheblich erweitern. Grundsätzlich fällt es schwer, viele positive Reaktionen der Zuschauer aufzufangen. Eins steht fest: Die Treue und das Verständnis der eingefleischten „Goodbye Deutschland“-Fans werden nicht auf Dauer bestehen…

So oder so ist die Folge aber am Montagabend (20. Januar) zum gewohnten Sendezeitpunkt um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Zum Leidwesen einiger Zuschauer, die bereits bestimmte Passagen kennen.